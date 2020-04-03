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Липчанам предлагают переждать эпидемию в бункерах

34 3526
#Коронавирус
6
Липчанам предлагают переждать эпидемию в бункерах

Новая реальность рождает необычные предложения от строителей.

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение для липчан - переждать эпидемию в подземном бункере.

- Собственное бомбоубежище на вашем участке, с бронированной дверью, необходимым количеством спальных мест, с системой вентиляции воздуха, сухой уборной, резервуарами питьевой и технической воды, - говорится в предложении. - Вывод канализации в ливневку или отдельный септик. Эти дополнительные опции зависят от вашего бюджета.

Производственная база предлагает три вида укрытия: это металло-каркасный бункер объемом от 12 до 80 кубометров, который снаружи заармирован и залит минимальным слоем бетона со сроком автономного проживания до трех дней, более оснащённый системами жизнеобеспечения бункер, который имеет прочное бетонное основание и толстые бетонные стены, оснащается двумя потайными входами, сухой уборной, электрогенератором, системой вентиляции, запасами воды. Средняя площадь такого бункера - от 20 до 50 квадратных метров, что позволяет автономно жить там около месяца. Третий автономный защищённый бункер имеет площадь от 25 до 75 квадратных метров толщину стен 30 сантиметров, два входа с тоннелями до 10 метров, системы жизнеобеспечения для проживания до года. Он оснащён электрогенератором, имеет, отдельно установленный в земле резервуар с водой, возможно установка отдельного септика и вывод за территорию укрытия канализации. 

Бункер на своём участке можно построить по цене от миллиона рублей, а стоимость самого навороченного укрытия начинается от 3,5 миллиона.
34 3526
#Коронавирус
6

Комментарии (34)

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СЛАВА РОССИЯНАМ !!!

11 минут назад
Степан Слепаков песня про коронавирус ,
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Хохлы

13 минут назад
Мы и в ваших бункерах все харчи сожрем
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помним помним

19 минут назад
Вы всё над американцами смеялись, что они помешаны на автономных бункерах от вторжения инопланетян, нашествия зомби и русской угрозы. А они не так уж и ошибались.
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784

23 минуты назад
Проходили, следующие предложат заморозится лет на сто
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Гость

28 минут назад
Дебилы а вылезешь куда денешься
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BFG

30 минут назад
В Америке был в свое время бум(да и сейчас ещё актуально) страх перед "Красной угрозой" заставил амеров строить бункера. Строители неплохо поимели.
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1

33 минуты назад
Открой глаза, ни вируса, ни денег.
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Руслан

35 минут назад
углубиться на 4.5м....поверх насыпной курган.....так прокатит
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Убежище 111

45 минут назад
Правильно, одобряю
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Убежище 111

46 минут назад
Правильно, одобряю
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