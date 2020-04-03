Липчанам предлагают переждать эпидемию в бункерах

Новая реальность рождает необычные предложения от строителей.

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение для липчан - переждать эпидемию в подземном бункере.



- Собственное бомбоубежище на вашем участке, с бронированной дверью, необходимым количеством спальных мест, с системой вентиляции воздуха, сухой уборной, резервуарами питьевой и технической воды, - говорится в предложении. - Вывод канализации в ливневку или отдельный септик. Эти дополнительные опции зависят от вашего бюджета.



Производственная база предлагает три вида укрытия: это металло-каркасный бункер объемом от 12 до 80 кубометров, который снаружи заармирован и залит минимальным слоем бетона со сроком автономного проживания до трех дней, более оснащённый системами жизнеобеспечения бункер, который имеет прочное бетонное основание и толстые бетонные стены, оснащается двумя потайными входами, сухой уборной, электрогенератором, системой вентиляции, запасами воды. Средняя площадь такого бункера - от 20 до 50 квадратных метров, что позволяет автономно жить там около месяца. Третий автономный защищённый бункер имеет площадь от 25 до 75 квадратных метров толщину стен 30 сантиметров, два входа с тоннелями до 10 метров, системы жизнеобеспечения для проживания до года. Он оснащён электрогенератором, имеет, отдельно установленный в земле резервуар с водой, возможно установка отдельного септика и вывод за территорию укрытия канализации.



Бункер на своём участке можно построить по цене от миллиона рублей, а стоимость самого навороченного укрытия начинается от 3,5 миллиона.