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«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

72 3603
#индекс #самоизоляция #сидим дома
9
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

Все больше липчан придерживаются режима всеобщей самоизоляции.

Индекс самоизоляции для Липецка этим утром составил 4,8. Это значит, что практически все горожане сидят по домам. Сам сервис оценивает этот уровень индекса фразой «На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома». Липчане, по данным сервиса, и в течение вчерашнего дня сидели дома: индекс не опускался ниже отметки в 3,8.

По индексу самоизоляции Липецк на этот час опережает Москву, Самару, Владивосток, Белгород. Но вот на улицах Воронежа и Курска еще безлюднее: там индекс составляет 4,9.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
72 3603
#индекс #самоизоляция #сидим дома
9

Комментарии (72)

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123

36 секунд назад
Лана, А ты хоть конституцию в руках держала?А поправки читала,тупенькая?
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Лена

40 секунд назад
падаль смердящая Перри Мейсон,, Завидуешь!, что я подружка Путина !.
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Феоктист

1 минуту назад
Раздутый вред от псевдопандемии позволил кремлевским стратегам снять накал страстей от обнуления, одновременно загнал все протестное движение в ранг невозможных по определению. Следующий этап- вакцинация всех выявленных противников незаконной власти: по сути умерщвление под законным предлогом. Или "тестирование" и занесение под этим соусом заразы в организм. Люди, не будьте наивными: нынешний режим занят лишь одним- удержанием власти любыми способами и методами. Эти ( хотел сказать люди- но язык не поворачивается)- пойдут на все что угодно, ради этой цели....
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123

3 минуты назад
Лана, Ну чокнутый Стерлигов может быть авторитетом только для таких же чокнутых!!!!
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Гость

3 минуты назад
Лана, согласен .Вот только они про считались .Многие сидя дома задумались о том где они живут . В данный момент власть показала всю свою несостоятельность.
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А ,понятно !.

3 минуты назад
Олег, Будем голосовать за Путина!.
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Татьяна

4 минуты назад
У нас с детьми ходят гулять. Типа никого нет, а что такого.
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Лана, "Всё это делается в связи с поправками в Конституцию, чтобы народ не выходил на митинги и забастовки." Особенно в Европе)))
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Справедливый

5 минут назад
Лилия, НУ САМАЯ "УМНАЯ" ДОЧЬ.ВЕРОЯТНО С КУПЛЕННЫМ ДИПЛОМОМ,ХА-ХА-ХА!!!
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Том Сойер

7 минут назад
Понятное дело что не Герман, ни кто другой из простых людей точно не знает все тонкости процесса ликвидации лишних миллиардов людей. Но то что население хотят сократить до 350 миллионов это известно давно, и масоны это не скрывают. Даже и памятник в Америке поставили с новыми 10 заповедями нового мирового правительства. Так что ни чему из того что говорит зомбоящик и официальная мафия верить нельзя. Нужно быть готовым к любым действиям банды людоедов что захватила мир. И третью мировую они развяжут и все что угодно сделают, лишь бы выполнить свои решения по сокращению населения. Ну особо тупые пусть верят и дохнут, естественный отбор называется. Быть рабами людоедов их ни кто не заставлял. Сами бегут впереди паравоза.
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