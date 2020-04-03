Общество
сегодня, 08:58
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»
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Все больше липчан придерживаются режима всеобщей самоизоляции.
Индекс самоизоляции для Липецка этим утром составил 4,8. Это значит, что практически все горожане сидят по домам. Сам сервис оценивает этот уровень индекса фразой «На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома». Липчане, по данным сервиса, и в течение вчерашнего дня сидели дома: индекс не опускался ниже отметки в 3,8.
По индексу самоизоляции Липецк на этот час опережает Москву, Самару, Владивосток, Белгород. Но вот на улицах Воронежа и Курска еще безлюднее: там индекс составляет 4,9.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
По индексу самоизоляции Липецк на этот час опережает Москву, Самару, Владивосток, Белгород. Но вот на улицах Воронежа и Курска еще безлюднее: там индекс составляет 4,9.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
72 3603
123
Лена
Феоктист
123
Гость
А ,понятно !.
Татьяна
Перри Мейсон
Справедливый
Том Сойер