Общество
сегодня, 08:45
Предложение из Липецка: доходы от нефти и деньги богатых – больным детям
28 1769
Автор инициативы уверен, что государство практически никак не помогает семьям с больными детьми.
Пользователь платформы «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на народное обсуждение предложение направить часть доходов от продажи нефти на лечение больных детей. Автор идеи считает, что только так семьи с такими детьми обретут поддержку.
- Для родителей лечение детей, страдающими редкими генетическими заболеваниями, становится непосильной ношей. Им приходится обращаться в специальные фонды для сбора денег. Государство практически не участвует в этом, - уверен автор инициативы. - Считаю необходимым часть доходов от углеводородов направлять на лечение детей с редкими генетическими заболеваниями или тяжелобольных детей. Для этого можно создать специальный фонд либо направлять эти деньги в социальный фонд, который и будет оплачивать лечение. Или можно забирать по 2% в виде налога у людей с доходом свыше 200 000 рублей.
Липчанин уверен, что реализация его предложения повысит уровень здоровья населения и снизит смертность, а также снизит материальную нагрузку на родителей больных детей и тех, кто жертвует на их лечение.
Предложение из Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца марта 2021 года. Если к этому сроку петиция соберет 100 000 голосов «за», то идею рассмотрят на уровне федеральной власти.
- Для родителей лечение детей, страдающими редкими генетическими заболеваниями, становится непосильной ношей. Им приходится обращаться в специальные фонды для сбора денег. Государство практически не участвует в этом, - уверен автор инициативы. - Считаю необходимым часть доходов от углеводородов направлять на лечение детей с редкими генетическими заболеваниями или тяжелобольных детей. Для этого можно создать специальный фонд либо направлять эти деньги в социальный фонд, который и будет оплачивать лечение. Или можно забирать по 2% в виде налога у людей с доходом свыше 200 000 рублей.
Липчанин уверен, что реализация его предложения повысит уровень здоровья населения и снизит смертность, а также снизит материальную нагрузку на родителей больных детей и тех, кто жертвует на их лечение.
Предложение из Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца марта 2021 года. Если к этому сроку петиция соберет 100 000 голосов «за», то идею рассмотрят на уровне федеральной власти.
28 1769
Менеджер
Перри Мейсон
Данков
Да нет
Вот путин
Лена
Лена
Елена
Михаил
Мы это уже проходили