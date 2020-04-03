Общество

сегодня, 08:45

Предложение из Липецка: доходы от нефти и деньги богатых – больным детям

28 1769
#инициатива #дети #лечение #налог
6
Предложение из Липецка: доходы от нефти и деньги богатых – больным детям

Автор инициативы уверен, что государство практически никак не помогает семьям с больными детьми.

Пользователь платформы «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на народное обсуждение предложение направить часть доходов от продажи нефти на лечение больных детей. Автор идеи считает, что только так семьи с такими детьми обретут поддержку.

- Для родителей лечение детей, страдающими редкими генетическими заболеваниями, становится непосильной ношей. Им приходится обращаться в специальные фонды для сбора денег. Государство практически не участвует в этом, - уверен автор инициативы. - Считаю необходимым часть доходов от углеводородов направлять на лечение детей с редкими генетическими заболеваниями или тяжелобольных детей. Для этого можно создать специальный фонд либо направлять эти деньги в социальный фонд, который и будет оплачивать лечение. Или можно забирать по 2% в виде налога у людей с доходом свыше 200 000 рублей.

Липчанин уверен, что реализация его предложения повысит уровень здоровья населения и снизит смертность, а также снизит материальную нагрузку на родителей больных детей и тех, кто жертвует на их лечение.
Предложение из Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца марта 2021 года. Если к этому сроку петиция соберет 100 000 голосов «за», то идею рассмотрят на уровне федеральной власти.
28 1769
#инициатива #дети #лечение #налог
6

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Менеджер

2 минуты назад
Хорошая инициатива, но надо добавить что сбор средств на зарплату чиновникам по смс, по аналогии сбору средств на лечение детей.
ответить

Перри Мейсон

3 минуты назад
Как завещал великий Шариков и Швондер надо отнять и поделить
ответить

Данков

14 минут назад
данковчанин, Левин ты и сам не бедный.
ответить

Да нет

18 минут назад
Animal planet., эт деньги - объект Власти, а вот РЕБЁНОК он от БОГА. Рожают не токма не которые, но и которые не не, а те. Те, которые рожають по одному дитятке, ну, для Себя стал быть, они в пятницу по вечерам в компашки соберутся и... Держись бармены.. Чек в минус и из кармана деньги для бармена Тута Ужо пустяк. Живой)) !!!! Ура! А дитяток, которые с болезнями, по Конституции, Государство обязано. Гарант же Конституции нама в Пипецк одного на область дал и посадил на зарплату Чувака. У кого дети болеють, мамки, в четверг, перед пятницей, стал быть и к няму, Снежкову на приём. Поможет. Он не бармен. Однако жить то усим хотца. Как то так...
ответить

Вот путин

20 минут назад
Грым, В ново Огарёва и спрятался ,чтобы по морде не треснули !.
ответить

Лена

21 минуту назад
Михаил, Внимательно следи за ценой на бензин !.
ответить

Лена

22 минуты назад
А моё предложение : Как Путин сохраняет зарплату ,также платить ему налоги !, Короче ,хрен тебе Вовочка !.
ответить

Елена

24 минуты назад
Государство вообще не заботиться не оком ему это не выгодно
ответить

Михаил

26 минут назад
Отлично! Если сейчас за то чтоб продать свою нефть приходится доплачивать , значит бедные будут эти расходы покрывать... Оборжатся!!!
ответить

Мы это уже проходили

27 минут назад
Если бы хотели, деньги бы нашли. На один танк можно меньше сделать, и проблемы не будет.Кому-то выгодно иметь социальные фонды для сбора денег. Если инициатива пройдет, нам добавят еще налог, а денег так и не будет.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Атп продолжают показывать свою эффективность
#фкр
Атп продолжают показывать свою эффективность

17 минут назад

Общество
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»
#индекс #самоизоляция #сидим дома
70
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

сегодня, 08:58

Общество
Режима ЧС и карантина нет, но это не значит, что нарушителей не накажут
#штрафы #сидимдома #карантин
393
Режима ЧС и карантина нет, но это не значит, что нарушителей не накажут

вчера, 22:12

Общество
Если вы потеряли работу: все центры занятости населения принимают в дистанционном формате
#центр занятости #трудоустройство
56
Если вы потеряли работу: все центры занятости населения принимают в дистанционном формате

вчера, 20:47

Общество
Липецкое отделение Сбербанка готово выдавать беспроцентные кредиты предприятиям для выплаты зарплаты
#сбербанк #кредиты #коронавирус
49
Липецкое отделение Сбербанка готово выдавать беспроцентные кредиты предприятиям для выплаты зарплаты

вчера, 20:37

Общество
Минстрой признал Липецк, Елец и Грязи комфортными для жизни горожан
#минстрой
27
Минстрой признал Липецк, Елец и Грязи комфортными для жизни горожан

вчера, 20:35

Общество