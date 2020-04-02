Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Липецкой области идет на спад

За последнюю неделю марта в регионе зафиксировано 4 982 случая заболеваний. Сокращение объема новых пациентов за неделю составило 13%.

На прошлой неделе, с 23 по 29 марта 2020 года, врачи отметили сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Липецкой области. Показатель заболеваемости составил 43,5 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 13%.



- Показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога как по совокупному населению (на 19,7%), так и во всех возрастных группах. Дети до 14 лет составляют 60% всех заболевших. Госпитализированы 145 человек или 2,9% от обратившихся. Это не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (4%). В Липецке заболеваемость также ниже порога как по населению в целом (на 9%), так и во всех возрастных группах, - сообщает управление Роспотребнадзора в Липецкой области. - В последнюю неделю марта в регионе зарегистрировано 130 случаев внебольничных пневмоний или 1,1 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,2 на 10 тысяч человек) и ниже уровня прошлого года. Среди заболевших преобладают взрослые (59,2%), из них старше 40 лет - 43%.



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание на недопустимость самолечения острых респираторных инфекций. При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.



Для снижения риска заражения респираторными инфекциями следует:



• избегать контакта с людьми, больными гриппом/ОРВИ;



• использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски);



• прикрывать рот и нос салфеткой/платком при кашле, чихании;



• не трогать лицо, глаза, нос немытыми руками, часто мыть или обрабатывать кожным антисептиком руки, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;



• по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.