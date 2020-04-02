Коронавирус
сегодня, 14:26
Под медицинским наблюдением находятся 1326 липчан, коронавируса у них нет
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Областной оперштраб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал суточную сводку.
По состоянию на 14.00 второго апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:
12 человек с диагнозом «Коронавирусна инфекция» (четыре новых случая подтверждены сегодня, все они завозные).
30 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1326 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
12 человек с диагнозом «Коронавирусна инфекция» (четыре новых случая подтверждены сегодня, все они завозные).
30 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1326 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
11 1298
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