Коронавирус

сегодня, 14:26

Под медицинским наблюдением находятся 1326 липчан, коронавируса у них нет

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#коронавирус
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Под медицинским наблюдением находятся 1326 липчан, коронавируса у них нет

Областной оперштраб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал суточную сводку.

По состоянию на 14.00 второго апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:

12 человек с диагнозом «Коронавирусна инфекция» (четыре новых случая подтверждены сегодня, все они завозные).

30 человек с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1326 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
11 1298
#коронавирус
1

Комментарии (11)

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Софокл

7 минут назад
Ну, с подозреваемыми понятно - либо результаты анализов ещё не пришли, либо придерживают инфу о подтверждении, чтобы размазать количество новых случаев на несколько дней, дабы не создавать картину взрывного роста и не привлекать внимание правоохранительных органов, как в Коми. А вот самоизолированных на дому прибавилось, в прошлой сводке было, кажется, чуть менее 1191. Это те, кто вернулся из-за бугра либо контактировал с заражёнными, но не имеют клинических симптомов заражения. По хорошему, их бы протестировать двукратно с промежутком в 10-14 дней, и картина бы прояснилась.
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молодой тупняк

37 минут назад
Маргарита, я разрешаю, иди!
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Инна

сегодня, 14:56
а почему в аптеках тогда масок нет?
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верочка

сегодня, 14:51
согласна с людьми ниже! где результаты 30-ти человек?
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верочка

сегодня, 14:50
согласна с людьми ниже! где результаты 30-ти человек?
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27 район

сегодня, 14:49
Тогда зачем эти 1300 человек под наблюдением, если они здоровы?
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Алексей Владимирович

сегодня, 14:49
где результаты для 30 человек? у меня там брат пятиюродный
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игорь юрьевич

сегодня, 14:45
владимир семенович, действительно
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игорь юрьевич

сегодня, 14:43
а где результаты 30-ти человек? много времени прошло, пора бы уже
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Маргарита

сегодня, 14:40
а как посылки забирать с почты? туда можно дойти?
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