В мире

47 минут назад

Новые особенности коронавируса выявили в Италии

287
#Италия #коронавирус
Новые особенности коронавируса выявили в Италии

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии.

В охваченной эпидемией коронавируса Ломбардии, где трудятся в том числе и российские специалисты, прибывшие на помощь итальянским коллегам, выявлены новые особенности заболевания, пишет "Московский комсомолец". Так, в городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди с коронавирусом просто засыпали и не просыпались. При этом, как отмечается, до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось, пишет РИА Новости.

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять.  В пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, подвергаются антисептической обработке коридоры, палаты, столовая. Кроме пансионата для пожилых "Сан-Лоренцо" в Громо, российские специалисты обработали улицы соседнего городка Вальбондионе.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию, напоминает « Лента». Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
287
#Италия #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Нефтяные компании начали банкротиться
#нефть #банкротство
Нефтяные компании начали банкротиться

49 минут назад

В мире
В Италии нашли город с иммунитетом к коронавирусу
#иммунитет #коронавирус #Италия
В Италии нашли город с иммунитетом к коронавирусу

вчера, 12:46

В мире
#нефть #обвал рубля
Трамп готов обсудить цены на нефть с Россией

вчера, 12:11

В мире
В Японии одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах
В Японии одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах

30.03.2020 14:04

В мире
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
1
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

30.03.2020 12:29

В мире
МОК и Япония определились с датой проведения Олимпиады в Токио
МОК и Япония определились с датой проведения Олимпиады в Токио

29.03.2020 23:30

В мире