В мире
47 минут назад
Новые особенности коронавируса выявили в Италии
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Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии.
В охваченной эпидемией коронавируса Ломбардии, где трудятся в том числе и российские специалисты, прибывшие на помощь итальянским коллегам, выявлены новые особенности заболевания, пишет "Московский комсомолец". Так, в городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди с коронавирусом просто засыпали и не просыпались. При этом, как отмечается, до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось, пишет РИА Новости.
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять. В пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, подвергаются антисептической обработке коридоры, палаты, столовая. Кроме пансионата для пожилых "Сан-Лоренцо" в Громо, российские специалисты обработали улицы соседнего городка Вальбондионе.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию, напоминает « Лента». Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять. В пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, подвергаются антисептической обработке коридоры, палаты, столовая. Кроме пансионата для пожилых "Сан-Лоренцо" в Громо, российские специалисты обработали улицы соседнего городка Вальбондионе.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию, напоминает « Лента». Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
287