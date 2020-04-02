В мире
51 минуту назад
Нефтяные компании начали банкротиться
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Промышленность США на грани разорения.
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства. Как отмечает газета The Wall Street Journal, это первая крупная фирма в стране, работающая в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.
В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации", пишет ТАСС. "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - отмечается в документе. В нем сообщается, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд.
Ранее в марте Financial Times сообщала, что Whiting Petroleum рассматривает разные возможности реструктуризации своих долгов, напоминает « Коммерсант». Некоторые эксперты считают, что за этим могут последовать и другие банкротства среди сланцевых компаний или консолидация таких компаний. «Это символ более широкой картины того, что происходит в энергетической сфере,— считает сооснователь инвестиционной компании CKC Capital Кевин Бэр.— Самый главный вопрос — как далеко может зайти то, что сейчас происходит… Whiting — живой пример того, как все это разворачивается».
Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. При этом саудиты объявили о планах увеличить добычу. В итоге цены упали на рекордные 30%.
В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации", пишет ТАСС. "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - отмечается в документе. В нем сообщается, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд.
Ранее в марте Financial Times сообщала, что Whiting Petroleum рассматривает разные возможности реструктуризации своих долгов, напоминает « Коммерсант». Некоторые эксперты считают, что за этим могут последовать и другие банкротства среди сланцевых компаний или консолидация таких компаний. «Это символ более широкой картины того, что происходит в энергетической сфере,— считает сооснователь инвестиционной компании CKC Capital Кевин Бэр.— Самый главный вопрос — как далеко может зайти то, что сейчас происходит… Whiting — живой пример того, как все это разворачивается».
Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. При этом саудиты объявили о планах увеличить добычу. В итоге цены упали на рекордные 30%.
134