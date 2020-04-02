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55 минут назад

Россия и Беларусь могут создать единую валюту

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#валюта #Лукашенко
Россия и Беларусь могут создать единую валюту

Об обсуждении этого вопроса рассказал Александр Лукашенко.

П резидент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией, пишут «Известия». По мнению Лукашенко, для введения общей валюты необходимо решить вопрос, кто будет управлять эмиссионным центром.

- Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль. Не российский рубль,. Железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств, — сказал он в эфире белорусского телеканала «Мир». - У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам. В декабре 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. 23 января в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года.
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#валюта #Лукашенко

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