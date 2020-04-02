В России

10 минут назад

ФМБА: вспышка коронавируса в России прекратится к лету

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#коронавирус
ФМБА: вспышка коронавируса в России прекратится к лету

Главный инфекционист дал прогноз.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте Первого канала, сообщает «Лента». По мнению Никифорова, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. А окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. «То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — резюмировал врач.

По его словам, пик распространения вируса в России наступит примерно к середине следующей недели, уточняет РБК. Он добавил, что коронавирус относится к ОРВИ, а во время вспышек подобных заболеваний «такой подъем, а потом спад длится где-то 10–12 недель».

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 24 человека умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.
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#коронавирус

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