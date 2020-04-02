Коронавирус
14 минут назад
Все светофоры с кнопкой в Липецке регулярно дезинфицируют
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Ежедневно специалисты муниципального «Липецкгорсвет» обрабатывают спецсредствами все 22 светофорных объекта, оборудованных кнопками.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, делается это в целях профилактики распространения коронавируса, один из способов передачи инфекции - контактно-бытовой.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, делается это в целях профилактики распространения коронавируса, один из способов передачи инфекции - контактно-бытовой.
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