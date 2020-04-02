Коронавирус

14 минут назад

Все светофоры с кнопкой в Липецке регулярно дезинфицируют

93
#коронавирус
Все светофоры с кнопкой в Липецке регулярно дезинфицируют
Ежедневно специалисты муниципального «Липецкгорсвет» обрабатывают спецсредствами все 22 светофорных объекта, оборудованных кнопками. 


Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, делается это в целях профилактики распространения коронавируса, один из способов передачи инфекции - контактно-бытовой.
93
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#коронавирус
7
Школьники и учителя остаются на самоизоляции до 14 апреля

25 минут назад

Общество
Нерабочую неделю могут продлить
#коронавирус
2
Нерабочую неделю могут продлить

47 минут назад

В России
Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом
#благотворительность
139
Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом

сегодня, 11:51

Коронавирус
Сидим дома и шьем маски
#сидим дома #маска
39
Сидим дома и шьем маски

сегодня, 11:40

Общество
Государственные аптеки получили 26 тысяч единиц антисептиков
#коронавирус #антисептики
14
Государственные аптеки получили 26 тысяч единиц антисептиков

сегодня, 11:36

Коронавирус
Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома
#индекс #самоизоляция #сидим дома
20
Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома

сегодня, 10:52

Общество