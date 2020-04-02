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Умерла зараженная коронавирусом журналистка
В середине месяца женщина сообщила своим подписчикам на Facebook, что ее госпитализировали в изолированный бокс инфекционной больницы с подозрением на коронавирус.
- Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям! - заявил сегодня на оперативном штабе глава региона Дмитрий Махонин, его слова цитирует официальный краевой телеграмм-канал.
24 марта 36-летняя журналистка была госпитализирована в краевую клиническую больницу, где ей поставили диагноз «пневмония». Также медики сделали тест на коронавиру, уточняет «Коммерсант». Он вызвал вопросы, и было решено провести повторное исследование. На этот раз пробу направили в новосибирскую лабораторию, специалисты которой подтвердили COVID-19. Однако пациентка скончалась 31 марта до получения результатов анализов, последние несколько дней журналистка находилась на аппарате ИВЛ.
По неофициальной информации издания, незадолго до болезни журналистка якобы посещала интеллектуальную игру «Мозгобойня», где могла контактировать с приехавшим из Европы пермяком. В то же время вчера на пресс-конференции министр здравоохранения Оксана Мелихова сообщила, что журналистка наблюдалась у врачей, как недавно прибывшая из-за за границы.