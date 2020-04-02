Группа НЛМК открыла центр исследований и разработок инновационной продукции

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, открыла в Липецке лабораторный центр микроструктурного анализа, в котором будут анализироваться свойства сталей для разработки новых премиальных продуктов и оптимизации режимов обработки металла.

«Растущие требования рынка по улучшению характеристик металла сегодня могут быть реализованы только путем глубоких исследований на наноуровне. В нашем центре работает международная команда высококлассных ученых, что позволяет Группе НЛМК ставить перед собой амбициозные цели и предлагать нашим клиентам новые продукты премиального класса», - прокомментировала директор по исследованиям и разработкам Группы НЛМК

Анна Коротченкова.



Как сообщает пресс-служба НЛМК, центр оснащен новейшим высокоточным измерительным оборудованием. Несколько десятков уникальных приборов позволяют проводить более тысячи видов измерений в области микроскопии и химического анализа. Комплексные исследования помогут в разработке новых марок сталей и новых продуктов для автопрома, энергетики и строительного сектора.



Центр также станет площадкой для обмена опытом в профессиональном сообществе и позволит развить сотрудничество с ведущими научно - исследовательскими организациями. Студенты базовых учебных заведений НЛМК и профильных вузов смогут пройти стажировку на базе центра и получить навыки работы с уникальным лабораторным оборудованием, освоить компьютерное моделирование и микроструктурный анализ, научиться выявлять перспективные технологические тренды.



Оборудование исследовательского центра является лучшей практикой отрасли, часть не имеет аналогов в России. Так, электронный просвечивающий микроскоп позволяет «видеть» атомы кристаллической решетки размером 0,15 нанометров. На подобном микроскопе в 2017 году ученые Дюбоше, Франк и Хендерсон получили Нобелевскую премию по химии за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Оптико-эмиссионный спектрометр позволяет с высокой скоростью определять, например, содержание неметаллических включений. Закалочно-деформационный дилатометр дает возможность моделировать механические нагрузки металла в режиме реального времени.



НЛМК планирует продолжить оснащение направления исследований и разработок новыми лабораториями. В 2020 году в Липецке откроется лаборатория физического моделирования для анализа процессов термической и механической обработки стали, а в бельгийском Ла-Лувьере – лаборатория, которая будет специализироваться на разработке покрытий на стальной прокат и технологий их нанесения.

