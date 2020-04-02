В России
26 минут назад
Штаты выкупили у России привезенное медицинское оборудование
Ранее Москва направила в США борт с помощью в борьбе с коронавирусом.
Россия продала США маски и медицинское оборудование, а не подарила. Об этом заявили в Госдепартаменте США, пишет «Росбалт». В Госдепе уточнили, что по итогам телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина 30 марта США согласились закупить у РФ медицинскую продукцию — предметы медназначения, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты. Материалы были переданы представителям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля, отмечено в заявлении представителя Госдепартамента Морган Оргагус.
- Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас, - подчеркнула Морган Оргагус.
Самолет ВКС РФ Ан-124 прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Россия может при необходимости направить в США новые партии медицинской помощи, уточняет «Интерфакс».
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5137, всего в стране заразились более 217 тысяч человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке.
- Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас, - подчеркнула Морган Оргагус.
Самолет ВКС РФ Ан-124 прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Россия может при необходимости направить в США новые партии медицинской помощи, уточняет «Интерфакс».
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5137, всего в стране заразились более 217 тысяч человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке.
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