В России
36 минут назад
Сирийских наемников задержали в Крыму
Исламисты хотели присоединиться к войскам. Им помещали российские спецслужбы.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и присоединиться там к террористам. Задержанные, придерживающиеся радикальных исламистских взглядов, планировали попасть в Сирию через территорию третьих стран и участвовать в боевых действиях на стороне террористов, уточняют «Известия».
Два мигранта 1997 и 1999 годов рождения подозреваются в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 30 УК РФ («Приготовление к совершению преступления») и частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), сообщает РИА Новости. Сейчас задержанные арестованы на два месяца.
Для выезда в Сирию они заранее приобрели лекарства, камуфляжную форму, а также заказали такси до Краснодара и купили билеты на автобус от Краснодара до Тбилиси и авиабилеты до Стамбула. Однако выехать за пределы Крыма не успели.
Два мигранта 1997 и 1999 годов рождения подозреваются в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 30 УК РФ («Приготовление к совершению преступления») и частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), сообщает РИА Новости. Сейчас задержанные арестованы на два месяца.
Для выезда в Сирию они заранее приобрели лекарства, камуфляжную форму, а также заказали такси до Краснодара и купили билеты на автобус от Краснодара до Тбилиси и авиабилеты до Стамбула. Однако выехать за пределы Крыма не успели.