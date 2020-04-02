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36 минут назад

Сирийских наемников задержали в Крыму

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#Сирия #ФСБ
Сирийских наемников задержали в Крыму

Исламисты хотели присоединиться к войскам. Им помещали российские спецслужбы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и присоединиться там к террористам. Задержанные, придерживающиеся радикальных исламистских взглядов, планировали попасть в Сирию через территорию третьих стран и участвовать в боевых действиях на стороне террористов, уточняют «Известия».

Два мигранта 1997 и 1999 годов рождения подозреваются в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 30 УК РФ («Приготовление к совершению преступления») и частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), сообщает РИА Новости. Сейчас задержанные арестованы на два месяца.

Для выезда в Сирию они заранее приобрели лекарства, камуфляжную форму, а также заказали такси до Краснодара и купили билеты на автобус от Краснодара до Тбилиси и авиабилеты до Стамбула. Однако выехать за пределы Крыма не успели.
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#Сирия #ФСБ

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