В России
41 минуту назад
Россиянам не рекомендуют запасаться продуктами
Роспотребнадзор дал советы по покупкам в магазинах.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях распространения коронавируса, пишет РИА Новости. Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители и нанести вред здоровью, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Роспотребнадзор посоветовал покупать продукты, предварительно продумав сбалансированный рацион, чтобы не набирать лишних кило на карантине, и напомнил о средствах защиты при выходе из дома. Отмечается, что лучше в первую очередь выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары из холодильников стоит взять в последнюю очередь, уточняют «Известия».
Как сообщили в Роспотребнадзоре, при доставке продуктов на дом следует помыть руки перед тем, как открывать пакеты. Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор посоветовал покупать продукты, предварительно продумав сбалансированный рацион, чтобы не набирать лишних кило на карантине, и напомнил о средствах защиты при выходе из дома. Отмечается, что лучше в первую очередь выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары из холодильников стоит взять в последнюю очередь, уточняют «Известия».
Как сообщили в Роспотребнадзоре, при доставке продуктов на дом следует помыть руки перед тем, как открывать пакеты. Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов, отметили в ведомстве.