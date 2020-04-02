В России

41 минуту назад

Россиянам не рекомендуют запасаться продуктами

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#покупки #коронавирус #Роспотребнадзор
Россиянам не рекомендуют запасаться продуктами

Роспотребнадзор дал советы по покупкам в магазинах.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях распространения коронавируса, пишет РИА Новости. Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители и нанести вред здоровью, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор посоветовал покупать продукты, предварительно продумав сбалансированный рацион, чтобы не набирать лишних кило на карантине, и напомнил о средствах защиты при выходе из дома. Отмечается, что лучше в первую очередь выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары из холодильников стоит взять в последнюю очередь, уточняют «Известия».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, при доставке продуктов на дом следует помыть руки перед тем, как открывать пакеты. Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов, отметили в ведомстве.
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#покупки #коронавирус #Роспотребнадзор

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