В России
45 минут назад
Нерабочую неделю могут продлить
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Главный санитарный врач России выступила с рекомендацией на основе данных об инкубационном периоде коронавируса.
В среду, 1 апреля, президент Владимир Путин провел встречу с членами правительства, где обсуждалась реализация предложенных главой государства мер поддержки населения и бизнеса. Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду. По ее словам, сейчас 45 регионов страны находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Период изоляции должен увеличиться на две недели, так как именно столько составляет инкубационный период коронавируса. «Этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», считает Анна Попова. Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила продлить период нерабочих дней.
Всего специалисты различают четыре фазы эпидемического процесса. В первой возбудитель находится в основном в организме носителя, уточняет РБК. Численность зараженных в это время растет медленно. Во второй — предэпидемической фазе, вирулентность возбудителя растет, постепенно увеличивается число заражений. Третья фаза — эпидемическое распространение, характеризуется высокой вирулентностью и резким ростом количества заражений. Четвертая фаза включает в себя вершину эпидемического подъема и период спада заболеваемости, когда численность новых носителей начинает снижаться.
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров высказал мнение, что вспышка COVID-19 в России может завершиться к лету. Об этом он заявил в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, уточняет RT. Он также добавил, что пик заболевания в стране будет достигнут «как минимум в середине следующей недели». Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 усложняется.
Всего специалисты различают четыре фазы эпидемического процесса. В первой возбудитель находится в основном в организме носителя, уточняет РБК. Численность зараженных в это время растет медленно. Во второй — предэпидемической фазе, вирулентность возбудителя растет, постепенно увеличивается число заражений. Третья фаза — эпидемическое распространение, характеризуется высокой вирулентностью и резким ростом количества заражений. Четвертая фаза включает в себя вершину эпидемического подъема и период спада заболеваемости, когда численность новых носителей начинает снижаться.
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров высказал мнение, что вспышка COVID-19 в России может завершиться к лету. Об этом он заявил в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, уточняет RT. Он также добавил, что пик заболевания в стране будет достигнут «как минимум в середине следующей недели». Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 усложняется.
2 420
COVID-2019
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