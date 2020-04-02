Липчанина, прошедшего карантин после зарубежной поездки, запугивают в соцсетях

Мужчина самоизолировался по всем правилам и получил отрицательный результат на коронавирус.

Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, 31 марта по системе «112» сотрудники липецких поликлиник сообщили о шести нарушениях карантина по COVID-19 приехавшими из-за рубежа липчанами. Людей, имеющих предписание Роспотребнадзора и обязанных в течение 14 дней не выходить из квартиры, медики не застали дома. В числе стран, где они побывали в последнее время, Финляндия, Индонезия, Литва, Узбекистан и Турция и другие.

Кроме того, операторы управления ГО и ЧС Липецка приняли сигнал от соседей, вернувшейся недавно из путешествия супружеской пары. Семья соблюдает правила самоизоляции, но регулярно принимает у себя одного из родственников, который свободно перемещается по городу.

Продолжают поступать сообщения о нарушениях условий карантина хозяйствующими субъектами. Правда, 31 марта их было меньше – пять против девяти в предыдущие сутки: о работе магазина, страховой компании, реабилитационного центра и других.

- Поступившая в управление информация передана для оперативного реагирования в надзорные органы и полицию, - сообщил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

Также органам правопорядка переадресовано сообщение липчанина об угрозах, поступающих ему по соцсетям. После зарубежной поездки человек добросовестно прошёл карантин. Отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией у него подтверждено лабораторно. Какие цели преследуют те, кто запугивает его семью, выяснят полицейские.

Городские спасатели призывают липчан без крайней нужды не выходить из дома. Если же это действительно необходимо, максимально соблюдать правила безопасности и рекомендации эпидемиологов.