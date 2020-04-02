Коронавирус

53 минуты назад

Липчанина, прошедшего карантин после зарубежной поездки, запугивают в соцсетях

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#коронавирус
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Липчанина, прошедшего карантин после зарубежной поездки, запугивают в соцсетях

Мужчина самоизолировался по всем правилам и получил отрицательный результат на коронавирус.

Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, 31 марта по системе «112» сотрудники липецких поликлиник сообщили о шести нарушениях карантина по COVID-19 приехавшими из-за рубежа липчанами. Людей, имеющих предписание Роспотребнадзора и обязанных в течение 14 дней не выходить из квартиры, медики не застали дома. В числе стран, где они побывали в последнее время, Финляндия, Индонезия, Литва, Узбекистан и Турция и другие. 

Кроме того, операторы управления ГО и ЧС Липецка приняли сигнал от соседей, вернувшейся недавно из путешествия супружеской пары. Семья соблюдает правила самоизоляции, но регулярно принимает у себя одного из родственников, который свободно перемещается по городу.

Продолжают поступать сообщения о нарушениях условий карантина хозяйствующими субъектами.  Правда, 31 марта их было меньше – пять против девяти в предыдущие сутки: о работе магазина, страховой компании, реабилитационного центра и других. 

- Поступившая в управление информация передана для оперативного реагирования в надзорные органы и полицию, - сообщил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

Также органам правопорядка переадресовано сообщение липчанина об угрозах, поступающих ему по соцсетям. После зарубежной поездки человек добросовестно прошёл карантин. Отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией у него подтверждено лабораторно. Какие цели преследуют те, кто запугивает его семью, выяснят полицейские.   

Городские спасатели призывают липчан без крайней нужды не выходить из дома. Если же это действительно необходимо, максимально соблюдать правила безопасности и рекомендации эпидемиологов. 

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#коронавирус
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Комментарии (10)

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Как гость
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Ваш

1 минуту назад
Гость, маньяк усатый, убивший миллионы людей
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А

2 минуты назад
Город завистливых колхозных стукачей
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Гость

3 минуты назад
Может Столяр, или Толян?
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НЕ ПАТРИОТ

3 минуты назад
Ваш, - Есть личный опыт?
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Гость

6 минут назад
А кто такой Сталян?
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КудаКатитсяМир

6 минут назад
Это злые, завистливые, тупые люди. Мужчина молодец что соблюдал самоизоляцию и хорошо что здоров. Лучше бы думали о тех которые ходят по городу и не сообщают где были!
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К

8 минут назад
Почему вы их дома сажаете когда они спокойно могут разгуливать и заражать других тогда о каком карантине речь идет очнитесь
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Позиция

17 минут назад
Впаяйте хороший штраф этой семье с родственником. Из-за этих дебилов, которые не могут вести себя элементарно достойно, вся страна полупарализована, люди как заключенные сидят, компании закрываются. Менталитет хитрозадых дешевок.
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///

33 минуты назад
Ваш, пря Сталяне ты хрен бы рот свой открыл...
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Ваш

41 минуту назад
Пря Сталяне его бы запугивали в застенках НКВД
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