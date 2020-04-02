Липчане переключились на котиков

Сидя дома, пользователи соцсетей решили делиться снимками домашних питомцев.

Пришел час уделить время любимым животным. В очередной день всеобщей самоизоляции, 1 апреля, в липецком сегменте соцсетей было не до Дня смеха. Большинство понимают, что сейчас не время для шуток. Чем тогда пополнить свой аккаунт в соцсети, если уже выложены посты с рецептами, советами и селфи в маске? Снимками любимых домашних животных. Некоторым питомцам даже удалось стать героями целых фотосессий и забавных милых роликов.