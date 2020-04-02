сегодня, 08:46
Липчане переключились на котиков
Сидя дома, пользователи соцсетей решили делиться снимками домашних питомцев.
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50 оттенков серого волосато-полосатого ⠀ или наш любимый сэр Ланселот, который празднует сегодня свой юбилей. Интересные факты о мохнатом: 1. Безумно любит когда его чешут исключительно ногами и КАТАЮТ ПО ПОЛУ 2. У нашего кота можно поучиться завоевывать женщин 10 минут в ветеринарке и все девушки врачи не хотят его отпускать. 3. Он очень громко урчит от каждого прикосновения. 4. Он-ведьма. Много ест и не толстеет ⠀ Пойду поздравлю, корма много наложу
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