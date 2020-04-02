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сегодня, 08:46

Липчане переключились на котиков

918
#сидим дома #соцсети

Сидя дома, пользователи соцсетей решили делиться снимками домашних питомцев.

Пришел час уделить время любимым животным. В очередной день всеобщей самоизоляции, 1 апреля, в липецком сегменте соцсетей было не до Дня смеха. Большинство понимают, что сейчас не время для шуток. Чем тогда пополнить свой аккаунт в соцсети, если уже выложены посты с рецептами, советами и селфи в маске? Снимками любимых домашних животных. Некоторым питомцам даже удалось стать героями целых фотосессий и забавных милых роликов.

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Лежим дома))

Публикация от Alexsey (@delaihorosho12)













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50 оттенков серого волосато-полосатого ⠀ или наш любимый сэр Ланселот, который празднует сегодня свой юбилей. Интересные факты о мохнатом: 1. Безумно любит когда его чешут исключительно ногами и КАТАЮТ ПО ПОЛУ 2. У нашего кота можно поучиться завоевывать женщин 10 минут в ветеринарке и все девушки врачи не хотят его отпускать. 3. Он очень громко урчит от каждого прикосновения. 4. Он-ведьма. Много ест и не толстеет ⠀ Пойду поздравлю, корма много наложу

Публикация от Анастасия Сорокина (@nasti_sorokina)











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#сидим дома #соцсети

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