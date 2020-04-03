Wifire увеличил скорость домашнего интернета и улучшил условия тарифов

Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру ПАО «МегаФон», увеличил скорость домашнего интернета и сохранит предоставление услуг абонентам даже при дебиторской задолженности. В текущей сложной ситуации, когда многие вынуждены находиться дома, такие меры обеспечат комфортные условия, в том числе для удаленной работы.

Теперь клиенты Wifire могут пользоваться домашним интернетом и цифровым телевидением даже при нулевом балансе абонентского счета или при наличии дебиторской задолженности. Приостанавливать услуги в этом случае оператор не будет. Wifire также бесплатно увеличил всем клиентам скорость домашнего интернета на сети до максимальной (пропускная способность может быть ограничена оборудованием пользователей).

Специалисты компании отмечают в эти дни существенный рост спроса на развлекательный онлайн-контент, поэтому принято решение о расширении пакетов цифрового телевидения Wifire TV. Теперь всем абонентам Wifire доступно 200 каналов различной тематики, в том числе Discovery, Sony, Paramount Comedy, Nickelodeon, Eurosport, MTV и другие в хорошем качестве.

Ранее компания представила сервис Wifire TV Lite для бесплатного просмотра более 140 каналов, в том числе в формате HD и Ultra HD 4K. Для получения контента достаточно зайти на сайт wifire.tv с компьютера или мобильного устройства. На телевизорах LG и Samsung можно загрузить бесплатное приложение Wifire TV Lite. Чтобы воспользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Wifire.

«Мы осознаем всю сложность ситуации, в которой оказались наши клиенты, поэтому делаем все, чтобы обеспечить пользователей бесперебойным и быстрым интернетом для работы, учебы и досуга в условиях изоляции. Все тарифные планы улучшены без какой-либо дополнительной платы. Сейчас, как никогда, важно быть на связи, поэтому даже при отрицательном балансе никто не останется без доступа в сеть. Мы будем внимательно следить за ситуацией и постараемся оказать максимальную поддержку нашим клиентам», – отмечает генеральный директор Wifire (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») Андрей Батанов.

Введенные меры действуют до 30.04.2020, но могут быть скорректированы, исходя из текущей ситуации.

Справка

Wifire (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») – федеральный оператор фиксированной связи, входит в структуру ПАО «МегаФон», оказывает услуги домашнего интернета и цифрового телевидения на территории семи федеральных округов России.



PR

