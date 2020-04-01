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В Италии нашли город с иммунитетом к коронавирусу
Небольшой городок находится в очаге распространения инфекции, но заболевших там минимум.
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии, пишет «Российская газета». В отличие от других районов области, столкнувшейся с чрезвычайно ситуацией, в городе Феррара и прилегающей к нему провинции зарегистрирован крайне низкий процент инфицированных.
Как пишет La Nuova Ferrara, в Эмилии-Романьи число заразившихся достигло 13 531, тогда, как в Ферраре их всего 307. Такие данные подтвердил комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури. По его словам, по сравнению с другими провинциями, Феррара умудряется противостоять коронавирусу. Он отметил, что в соседней Болонье случаи заражений многочисленны.
- Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией — заболеванием, наследуемым по рецессивному типу, — сказал Вентури.
Чиновники не исключают, что низкий уровень заболеваемости связан и с принятыми мерами. Жители города Феррара и окрестностей находятся на домашнем карантине. Когда чрезвычайная ситуация закончится, власти непременно выяснят причины подобной аномалии.
В настоящее время Италия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19, уточняют «Известия».
Как пишет La Nuova Ferrara, в Эмилии-Романьи число заразившихся достигло 13 531, тогда, как в Ферраре их всего 307. Такие данные подтвердил комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури. По его словам, по сравнению с другими провинциями, Феррара умудряется противостоять коронавирусу. Он отметил, что в соседней Болонье случаи заражений многочисленны.
- Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией — заболеванием, наследуемым по рецессивному типу, — сказал Вентури.
Чиновники не исключают, что низкий уровень заболеваемости связан и с принятыми мерами. Жители города Феррара и окрестностей находятся на домашнем карантине. Когда чрезвычайная ситуация закончится, власти непременно выяснят причины подобной аномалии.
В настоящее время Италия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19, уточняют «Известия».