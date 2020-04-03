Общество
01.04.2020 12:15
Руководители ГЖИ и управления ЖКХ проверили работу «управляшек» по дезинфекции подъездов
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Их должны мыть специальными растворами раз в день.
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Как уже сообщал GOROD48, «Управляющие компании начали антисептическую обработку подъездов домов». Сегодня и.о. начальника областного управления ЖКХ Александр Завертяев и руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев проверили, как исполняются указания о ежедневной дезинфекции помещений общего пользования многоквартирных домов.
Первой попавшей под ревизию УК стала «Стахановская». Ко времени приезда ревизоров у дома №24 на улице Меркулова две уборщицы этой «управляшки» уже были готовы начать показательную дезинфекцию первого подъезда. И ровно в 11 часов, как только вип-проверяющие вышли из служебной «Тойоты», две женщины начали с рвением драить стены, перила лестниц и почтовые ящики.
- Работаем пока «Белизной» и перекисью водорода. Иных дезсредств у нас нет, - признался директор ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников.
Проверяющие оказались довольными. По словам и.о. начальника областного управления ЖКХ Александра Завертяева, Единая диспетчерская служба ежедневно мониторит ситуацию по дезинфекции подъездов многоквартирных домов и принимает жалобы горожан на уборку. Все претензии переправляются в управление ГЖИ по Липецкой области, где в отношении нарушителей будут приняты необходимые меры реагирования. Но жалоб на отсутствие дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, как говорит руководитель ведомства Денис Надеев, пока мало.
Первой попавшей под ревизию УК стала «Стахановская». Ко времени приезда ревизоров у дома №24 на улице Меркулова две уборщицы этой «управляшки» уже были готовы начать показательную дезинфекцию первого подъезда. И ровно в 11 часов, как только вип-проверяющие вышли из служебной «Тойоты», две женщины начали с рвением драить стены, перила лестниц и почтовые ящики.
- Работаем пока «Белизной» и перекисью водорода. Иных дезсредств у нас нет, - признался директор ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников.
Проверяющие оказались довольными. По словам и.о. начальника областного управления ЖКХ Александра Завертяева, Единая диспетчерская служба ежедневно мониторит ситуацию по дезинфекции подъездов многоквартирных домов и принимает жалобы горожан на уборку. Все претензии переправляются в управление ГЖИ по Липецкой области, где в отношении нарушителей будут приняты необходимые меры реагирования. Но жалоб на отсутствие дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, как говорит руководитель ведомства Денис Надеев, пока мало.
226 5864
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Борис
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По делу
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Сергей
когда же наведёт порядок?
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Алекс