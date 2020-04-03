Общество

01.04.2020 12:15

Руководители ГЖИ и управления ЖКХ проверили работу «управляшек» по дезинфекции подъездов

226 5864
#коронавирус
9
Руководители ГЖИ и управления ЖКХ проверили работу «управляшек» по дезинфекции подъездов

Их должны мыть специальными растворами раз в день.

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Как уже сообщал GOROD48, «Управляющие компании начали антисептическую обработку подъездов домов». Сегодня и.о. начальника областного управления ЖКХ Александр Завертяев и руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев проверили, как исполняются указания о ежедневной дезинфекции помещений общего пользования многоквартирных домов.

Первой попавшей под ревизию УК стала «Стахановская». Ко времени приезда ревизоров у дома №24 на улице Меркулова две уборщицы этой «управляшки» уже были готовы начать показательную дезинфекцию первого подъезда. И ровно в 11 часов, как только вип-проверяющие вышли из служебной «Тойоты», две женщины начали с рвением драить стены, перила лестниц и почтовые ящики.

- Работаем пока «Белизной» и перекисью водорода. Иных дезсредств у нас нет, - признался директор ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников.

Проверяющие оказались довольными. По словам и.о. начальника областного управления ЖКХ Александра Завертяева, Единая диспетчерская служба ежедневно мониторит ситуацию по дезинфекции подъездов многоквартирных домов и принимает жалобы горожан на уборку. Все претензии переправляются в управление ГЖИ по Липецкой области, где в отношении нарушителей будут приняты необходимые меры реагирования. Но жалоб на отсутствие дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, как говорит руководитель ведомства Денис Надеев, пока мало.
226 5864
#коронавирус
9

Комментарии (226)

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Человек

вчера, 19:05
Матырский. Ул энергостроителей д 17"б. Не делается вообще ничего. Не уборка,не обработка.
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Борис

вчера, 16:03
Дом по ул.Вермишева 5а не убирают подьезд и не проводят профилактические меры. (Только по телевизору все управляющие проводят профилактические меры). Вчера целый день пытался дозвониться по номеру 8 800 450 48 48. но номер постоянно занят.
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Борис

вчера, 16:03
Дом по ул.Вермишева 5а не убирают подьезд и не проводят профилактические меры. (Только по телевизору все управляющие проводят профилактические меры). Вчера целый день пытался дозвониться по номеру 8 800 450 48 48. но номер постоянно занят.
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По делу

вчера, 15:37
когда же наведёт порядок?, а ещё лучше сходи на приём в ук адс если ты реально житель данной компании и озвуч свои проблемы, наша семья на нлмк не один десяток лет живёт и нам есть с чем сравнить.
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Засланный казачок

вчера, 15:30
когда же наведёт порядок?, да нет врете это вы потому как даже фамилию его неправильно пишите а значит и человека знать не знаете, если есть конкретные адреса и бездействие то пище по делу а сидеть одному и тому же трусу который под разными именами подписывается сздсь и воздух сотрясает много ума ненадо, по делу пишите, перед ук, АДС 073 была вот там аут и ещё левобережная с Москвы,
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Сергей

вчера, 14:49
Добролюбова 15/21 убираются только на первом этаже раз в неделю, хотя график висит 4 раза в день. Проходят одной тряпкой все подъезды, раствор остаётся перед входной дверью, на вопрос почему не весь подъезд, сказали распоряжение, чьё и кем выдано не известно.
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когда же наведёт порядок?

вчера, 14:29
Лазарева10, вы врете. Меринков из УК "АДС" плохо справляется со своими обязанностями. Запустил все дома. Только деньги собирают. Может в вашем доме кто-то из его родственников живет? Почитайте комментарии. Многие жалуются.
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я

вчера, 14:02
Мурка, ты 100% уорщица
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Звездная 10/3

вчера, 14:01
Дезинфекция в подъездах НЕ ПРОВОДИТЬСЯ УК СОВЕТСКАЯ
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Алекс

вчера, 10:57
когда же наведёт порядок? Звездный 2/1
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