В России
01.04.2020 11:49
Российские ученые разработали убивающую коронавирус жидкость
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Она абсолютно безопасна для человека.
Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — группа российских ученых — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19, сообщают «Известия». Использовать жидкость можно как для обработки медицинских масок и различных поверхностей, так и для распыления в воздухе. В отличие от спиртовых растворов и хлорки, она совершенно безопасна для человека и не имеет запаха, а ее стоимость в случае запуска в производство составит порядка ста рублей за тысячу литров.
Специалисты сконструировали установку, при помощи которой можно преобразовать обычную воду так, чтобы она уничтожала мелкие биологические объекты. Получившаяся жидкость нарушает жизнедеятельность патогенов благодаря действию активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты, уточняет РИА Новости. Данная технология заключается в производстве холодной плазмы — газа из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в обычную воду, после чего атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O. Следствием указанного процесса является появление различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов.
По словам главы базирующейся в «Сколково» компании «Магнарил аква лаб» Дмитрия Балаболина, одна десятая соли такой кислоты в воде может препятствовать размножению коронавируса. При этом сама кислота намного активнее своей соли. За счет этого ученые считают, что такая жидкость способна не только остановить размножение коронавируса, но и ликвидировать патоген.
На данный момент ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства.
Специалисты сконструировали установку, при помощи которой можно преобразовать обычную воду так, чтобы она уничтожала мелкие биологические объекты. Получившаяся жидкость нарушает жизнедеятельность патогенов благодаря действию активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты, уточняет РИА Новости. Данная технология заключается в производстве холодной плазмы — газа из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в обычную воду, после чего атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O. Следствием указанного процесса является появление различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов.
По словам главы базирующейся в «Сколково» компании «Магнарил аква лаб» Дмитрия Балаболина, одна десятая соли такой кислоты в воде может препятствовать размножению коронавируса. При этом сама кислота намного активнее своей соли. За счет этого ученые считают, что такая жидкость способна не только остановить размножение коронавируса, но и ликвидировать патоген.
На данный момент ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства.
13 1702
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Это случаем
Это случаем
Это случаем