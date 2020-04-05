В России
01.04.2020 11:38
Больных коронавирусом будут отслеживать через мобильное приложение
Зараженным в столице пообещали выдать смартфоны.
Граждане с коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений, пишет ТАСС. Об этом сообщил в среду глава столичного департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко. По словам Лысенко, это приложение получило название «Социальный мониторинг».
В Москве уже закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает РИА Новости. Приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей. Через приложение будут контролировать только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие. Приложение не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента. Для слежки за гражданами, которые выходят на улицу без мобильного телефона, будет использоваться система распознавания лиц компании NTechLab, которая зарекомендовала себя во время чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки выявлены 387 новых заболевших коронавирусом, напоминает «Интерфакс» Всего же, по данным на 31 марта, в Москве было выявлено 1613 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а а число смертей достигло 16.
В Москве уже закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает РИА Новости. Приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей. Через приложение будут контролировать только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие. Приложение не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента. Для слежки за гражданами, которые выходят на улицу без мобильного телефона, будет использоваться система распознавания лиц компании NTechLab, которая зарекомендовала себя во время чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки выявлены 387 новых заболевших коронавирусом, напоминает «Интерфакс» Всего же, по данным на 31 марта, в Москве было выявлено 1613 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а а число смертей достигло 16.