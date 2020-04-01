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сегодня, 11:05

Хоккейный клуб остался без денег из-за коронавируса

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#финансирование #коронавирус #хоккей

В ХК «Адмирал» придется затянуть пояса.

Приморский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и региональное министерство спорта решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба краевого правительства. Средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции, сообщил «Российской газете» министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.

- В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда "Луч" перейдет в 3-й дивизион, сохранится Центр подготовки юных футболистов, - уточнили в профильном министерстве, подчеркнув, что финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

Основанный в 2013 году «Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/14, напоминает «Спортс.ру». Лучшим достижением команды является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2016/17.Теперь в «Адмирале» останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа.
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#финансирование #коронавирус #хоккей

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