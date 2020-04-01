Общество

сегодня, 09:42

Липчане увлеклись кулинарией

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#сидимдома

В социальных сетях липчане делятся любимыми рецептами и гастрономическими открытиями.

Всеобщая самоизоляция – не повод скучать на диване. Так решили многие липчане и отправились на кухню. Карантином многие воспользовались для того, чтобы без спешки и с удовольствием приготовить любимые блюда или попробовать новые. Липчане охотно делятся рецептами и не унывают.



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Быстрый ужин - паста с кабачком, горошком и ветчиной ⠀ В Сторис показала, как превратить её в постное блюдо ⠀ Когда приходится сократить выходы в магазин, паста точно выручит, потому что количество заправок для неё не ограничено! ⠀ Вот «детский» вариант: ⠀ паста (бантики, машинки, мини-пенне и другая любимая ребенком) лук-порей (можно без него обойтись вполне) 150 г ветчины 1/2 кабачка горсть зелёного горошка замороженного горсть тертого сыра 100 г сливок 20% соль ⠀ Ставим варить пасту. В это время пассеруем лук 3 мин, добавляем кабачок и горошек, тушим 7 мин. Пока овощи готовятся, прогреваем сливки и добавляем в них сыр, помешивая до растворения. Поливаем соусом овощи, добавляем ветчину и прогреваем 2 мин. Отправляем туда пасту. Посолите, можно поперчить, посыпать любимой зеленью и сыром. ⠀ А у вас есть фирменный рецепт пасты? «Палочка-выручалочка» для быстрого ужина из того, что есть дома? Свои варианты покидаю в Сторис сегодня ⠀ Если сохранили, буду рада вашему комментарию

Публикация от УЧЕНЫЙ У ПЛИТЫ (@darya_rodivilova)





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Моя любимая ФУНЧОЗА . Куриное филе - 1 шт Цветная капуста - 150 гр Брокколи - 100 гр Шампиньоны - 100 гр Фунчоза - 400 гр Соль, соевый соус, специи для фунчозы - по вкусу Соус Терияки и Кисло-сладкий соус - по вкусу ( но приблизительно, по 2 ст ложки) . Пережариваем : куриное филе , цветную капусту , броколли , грибы (солим и добавляем соус) . Далее берём миску , кладём фунчозу и заливаем кипятком (на 4 минуты) И перекладываем к овощам. . Вместе все пережариваем - (5-7 минут) И все готово . Приятного аппетита . Буду рада вашим и сохранениям #блог #личныйблог #мояеда #люблюготовить #домашняяеда #готовлюдома #блогерыроссии #готовитьпросто #готовитьлегко #готовимвместе

Публикация от MARINA SOROKINA (@vip9422)









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Ну что, вы еще не устали есть??? Я вот сегодня ездила к врачу, потом зашла купила продукты в магазине. Обошла 5 ! Аптек что бы купить перчатки, но все таки купила их! Маски так и не нашла((( объясните, где их берут люди, если ни в одной аптеке их нет? Носят одну и ту же? Хорошо что вчера сшила себе... Теперь можно еще неделю не выходить из дома Ну и что бы вам было чем заняться, дам отличный рецепт теста на любимые пирожки, пироги и булочки)) Очень вкусное, лёгкое и хорошо поднимается: 200 мл кефира 100 мл растительного масла 11 г сухих дрожжей 1 ч.л. соли 1 ст.л. сахара 400 гр муки Смешиваем муку, дрожжи, соль, сахар, перемешиваем. Добавляем теплый кефир и теплое растительное масло. Все вымешиваем и ставим в тёплое место примерно на час. Оно должно отлично подняться! Их этого количества у меня получилось 8 сосисок в тесте и 12 маленьких сладких улиточек. Приятного аппетита #baeva_kate_рецепты #оставайтесьдома

Публикация от Екатерина Баева (@ekaterina.baeva)

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#сидимдома

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