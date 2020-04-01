Липчане увлеклись кулинарией

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Быстрый ужин - паста с кабачком, горошком и ветчиной ⠀ В Сторис показала, как превратить её в постное блюдо ⠀ Когда приходится сократить выходы в магазин, паста точно выручит, потому что количество заправок для неё не ограничено! ⠀ Вот «детский» вариант: ⠀ паста (бантики, машинки, мини-пенне и другая любимая ребенком) лук-порей (можно без него обойтись вполне) 150 г ветчины 1/2 кабачка горсть зелёного горошка замороженного горсть тертого сыра 100 г сливок 20% соль ⠀ Ставим варить пасту. В это время пассеруем лук 3 мин, добавляем кабачок и горошек, тушим 7 мин. Пока овощи готовятся, прогреваем сливки и добавляем в них сыр, помешивая до растворения. Поливаем соусом овощи, добавляем ветчину и прогреваем 2 мин. Отправляем туда пасту. Посолите, можно поперчить, посыпать любимой зеленью и сыром. ⠀ А у вас есть фирменный рецепт пасты? «Палочка-выручалочка» для быстрого ужина из того, что есть дома? Свои варианты покидаю в Сторис сегодня ⠀ Если сохранили, буду рада вашему комментарию