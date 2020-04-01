сегодня, 09:42
Липчане увлеклись кулинарией
В социальных сетях липчане делятся любимыми рецептами и гастрономическими открытиями.
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Быстрый ужин - паста с кабачком, горошком и ветчиной ⠀ В Сторис показала, как превратить её в постное блюдо ⠀ Когда приходится сократить выходы в магазин, паста точно выручит, потому что количество заправок для неё не ограничено! ⠀ Вот «детский» вариант: ⠀ паста (бантики, машинки, мини-пенне и другая любимая ребенком) лук-порей (можно без него обойтись вполне) 150 г ветчины 1/2 кабачка горсть зелёного горошка замороженного горсть тертого сыра 100 г сливок 20% соль ⠀ Ставим варить пасту. В это время пассеруем лук 3 мин, добавляем кабачок и горошек, тушим 7 мин. Пока овощи готовятся, прогреваем сливки и добавляем в них сыр, помешивая до растворения. Поливаем соусом овощи, добавляем ветчину и прогреваем 2 мин. Отправляем туда пасту. Посолите, можно поперчить, посыпать любимой зеленью и сыром. ⠀ А у вас есть фирменный рецепт пасты? «Палочка-выручалочка» для быстрого ужина из того, что есть дома? Свои варианты покидаю в Сторис сегодня ⠀ Если сохранили, буду рада вашему комментарию
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Всем доброго времени суток . Когда вся семья дома...., Всё время.... Ну вы поймете про что я))). Всегда есть повод приготовить, что нибудь вкусненькое! На этот раз Профитроли. Хотела сделать Крокенбуш, но когда они были на столе, я вдруг поняла, что просто ни к чему). Они с невероятной скоростью стали исчезать.
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Моя любимая ФУНЧОЗА . Куриное филе - 1 шт Цветная капуста - 150 гр Брокколи - 100 гр Шампиньоны - 100 гр Фунчоза - 400 гр Соль, соевый соус, специи для фунчозы - по вкусу Соус Терияки и Кисло-сладкий соус - по вкусу ( но приблизительно, по 2 ст ложки) . Пережариваем : куриное филе , цветную капусту , броколли , грибы (солим и добавляем соус) . Далее берём миску , кладём фунчозу и заливаем кипятком (на 4 минуты) И перекладываем к овощам. . Вместе все пережариваем - (5-7 минут) И все готово . Приятного аппетита . Буду рада вашим и сохранениям #блог #личныйблог #мояеда #люблюготовить #домашняяеда #готовлюдома #блогерыроссии #готовитьпросто #готовитьлегко #готовимвместе
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Ну что, вы еще не устали есть??? Я вот сегодня ездила к врачу, потом зашла купила продукты в магазине. Обошла 5 ! Аптек что бы купить перчатки, но все таки купила их! Маски так и не нашла((( объясните, где их берут люди, если ни в одной аптеке их нет? Носят одну и ту же? Хорошо что вчера сшила себе... Теперь можно еще неделю не выходить из дома Ну и что бы вам было чем заняться, дам отличный рецепт теста на любимые пирожки, пироги и булочки)) Очень вкусное, лёгкое и хорошо поднимается: 200 мл кефира 100 мл растительного масла 11 г сухих дрожжей 1 ч.л. соли 1 ст.л. сахара 400 гр муки Смешиваем муку, дрожжи, соль, сахар, перемешиваем. Добавляем теплый кефир и теплое растительное масло. Все вымешиваем и ставим в тёплое место примерно на час. Оно должно отлично подняться! Их этого количества у меня получилось 8 сосисок в тесте и 12 маленьких сладких улиточек. Приятного аппетита #baeva_kate_рецепты #оставайтесьдома
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