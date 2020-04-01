Самоизоляция — не самоликвидация

Как спасти себя, семью и детей от конфликтов при заточении в четырёх стенах.





Самоизоляция — серьезное психологическое испытание. По всему миру уже прогнозируют рост депрессивных настроений и числа разводов. Какие опасности нас подстерегают, пока мы сидим дома, и как минимизировать их последствия, GOROD48 рассказали известные липецкие психологи.



Любовь Заева, психоаналитик



Изоляция — такой период, когда происходит сближение, при котором то, что и раньше существовало, но не замечалось, игнорировалось, становится очевидным. Все, с чем мы не сталкивались раньше просто потому, что мало проводили времени друг с другом, выходит наружу, увеличивается в размерах и теперь мы можем это рассмотреть как под лупой. В отношениях сейчас проявляется то, что не было проговорено или отрицалось. Обостряются конфликтные ситуации. Такое усиление конфликтов в непростых новых условиях — это норма, в этом нет ничего страшного, так как идёт адаптация к стрессовом периоду. Зрелые люди в такой период готовы поддержать друг друга по принципу: «Я сдержу твою и свою тревогу, а ты сдержи мою и свою тревогу». Но все непросто, если человек незрелый — тогда он неспособен побыть контейнером не только для других, но и для своих страхов. По моим прогнозам, рост числа разводов, действительно, будет: но рвётся там, где тонко.



У психики есть способность в сложных ситуациях защищаться с помощью агрессии. Когда люди изолированы — у них нет возможности сбрасывать ее на посторонних. Помочь разрядиться может интернет-общение, отсюда и склоки в комментариях на новостных сайтах. Это эвакуация внутреннего негатива в безопасное пространство — люди начинают ругать коронавирус, правительство, Аллу Пугачеву.



Пережить самоизоляцию поможет движение любым способом. Ведь в самоизоляции есть ещё одна ловушка — это депрессивные воронки. Ничего не хочу делать, ничего не радует — такие настроения сейчас посещают многих. Выход можно найти в занятиях спортом дома: онлайн-йога, видеоуроки аэробики, танцы онлайн — все это нам в помощь. Наша психика очень тесно связана с нашим телом, а сейчас тело находится в ситуации ограничения, и надо помочь ему с этим справиться.



Сидеть в четырёх стенах очень тяжело, поэтому сейчас очень важно как можно чаще менять картинку и наполнять себя эмоциями. Отличная идея — ходить друг к другу в гости по «Скайпу». А ещё можно брать уроки рисования, устраивать детские вечеринки и танцы при помощи видеосвязи. Занимайте себя, объединяйтесь и встречайтесь онлайн — чтобы не было времени сходить с ума.



Юлия Кондратьева, детский психолог, педагог



Самоизоляция — тяжелый период не только для взрослых, но и для детей, тем более, что вынужденные каникулы у липецких школьников продолжаются уже три недели — с 11 марта. И сегодня даже те, кто в самом начале карантина визжали от радости, с удовольствием бы пошли в школу.



В новых условиях дети и подростки сталкиваются с разными сложностями. Первая проблема связана с изменением режима — а это всегда стресс. Меняются приоритеты, становится непонятным, что можно и чего нельзя. Дистанционное обучение для детей — это непривычно, а поэтому травматично. Зачастую для современных детей это первый опыт фрустрации.



Второй момент — на детей наслаивается страх, идущий от взрослых. Так или иначе в семьях сейчас присутствуют тревожные или даже панические настроения. Причём речь идёт не только о страхе заразиться и заболеть, но и о страхе завтрашнего дня — многие оказались в сложном финансовом положении, испытывают проблемы в бизнесе. Тревожная атмосфера в семье не может не отразиться на детях.



Третья проблема — это снижение двигательной активности. Маленьким детям просто необходимо гулять, некоторых без этого просто невозможно уложить спать. Снижение нагрузки и у подростков приводит к тому, что по-другому начинают протекать все физиологические процессы в организме.



Четвертая сложность — снижение личностных контактов. Интроверты это переносят легче, для эхкстравертов такая ситуация может оказаться невыносимой. Многие не представляют себя без живого общения с друзьями и сверстниками.



Что нам со всем этим делать? Психологически очень важно сохранять распорядок дня, причём это важно для всех членов семьи, в том числе и для взрослых, которые работают на дому. Это создаёт ощущение стабильности: мир не рухнул, зубы по-прежнему нужно чистить, а ложиться спать — не в 5 утра.



Во-вторых, важно соблюдать личные границы. Когда дома остаются 2–3 школьника, а компьютер — один, да ещё и родители должны на нем работать — это становится проблемой. Нужно проговорить такие моменты с детьми.



В-третьих, сейчас очень важно обозначить семейные обязанности для детей: чтобы ребёнок не маялся от безделья, а чем-то занимался — это может быть уборка, готовка. Наличие дел снимает тревожность.



Еще в такое время очень важно не обесценивать чувства детей. Не говорить: «Ну что ты там страдаешь, да разве это проблемы?!» Ведь дети — они реально страдают. Поэтому нужно помочь им найти ресурсы.



Черпать силы нужно в приятных воспоминаниях, историях семьи: например, можно рассказать, что бабушка в своё время пережила, как выжил прадед на войне. Ребёнку важно внушить: мы сильная семья, в нашей семье умеют справляться и не с такими трудностями и неприятностями. Подростков воодушевляют и удивляют истории про 90-е годы — а там-то было пострашнее, чем ажиотаж вокруг гречки и туалетной бумаги.



Родителям нужно как можно больше общих занятий с детьми: игры, чтение вслух, совместный просмотр фильмов — во всем этом сейчас можно найти спасение.



