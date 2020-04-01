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Социальные пенсии, СМС от налоговых, автоматический материнский капитал: что изменится с 1 апреля
Социальные пенсии проиндексируют, право на материнский капитал признают автоматически, о налоговой задолженности предупредят по СМС, а за переводы через систему быстрых платежей не будут взимать комиссию. О том, что меняется с 1 апреля – в нашем обзоре.
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1% - их получают те, у кого не хватило трудового стажа для получения обычной страховой пенсии. Назначаются социальные пенсии по старости на пять лет позже, чем страховые. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», чернобыльцев, инвалидов и детей, потерявших кормильца.
Споры по страховкам «за травматизм» рассмотрят в досудебном порядке
С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Рассматривать тяжбы будет Фонд социального страхования. Обращение в суд станет возможным только после обжалования в вышестоящий орган страховщика. Таким образом, права граждан могут быть защищены более оперативно, а нагрузка на суды снизится.
Еще одно нововведение – размер суммы страховых взносов, а также пеней и штрафов, которые подлежат взысканию за счёт имущества должника, повышается с 500 до 3000 рублей. Предельный срок для принятия постановления о взыскании страховых взносов за счёт имущества страхователя продлевается с двух до трёх лет.
Отменят комиссию за переводы в системе быстрых платежей
С 1 апреля 2020 года до 1 июля 2022 года вводятся нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей при переводах между физлицами. Система быстрых платежей — это сервис ЦБ РФ, позволяющий физлицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник системы быстрых платежей. При этом у банков остается право самостоятельно назначать комиссии за подобные операции. Однако в Центробанке считают, что такая мера снизит или вовсе отменит комиссию за переводы по номеру телефона. Регулятор намерен мониторить комиссии банков для клиентов в системе быстрых платежей.
Электронные кошельки попадут под надзор
С 1 апреля российские банки будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.) – в соответствии с поправками в Налоговый кодекс. У налоговиков не будет прямого доступа к счетам электронных кошельков. Но они смогут запросить по ним информацию в рамках налоговой проверки его владельца. Например, если владелец не задекларировал доходы.
О долгах по налогам сообщат в СМС
С 1 апреля налоговые органы начнут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал. Для этого у них должно быть согласие гражданина в письменной форме.
Также с начала апреля 2020 года налоговые инспекторы начнут направлять организациям или индивидуальным предпринимателям требования на уплату налога от 500 до трех тысяч рублей в течение года. Если сумма недоимки не превышает 3000 рублей, на выставление уведомления к уплате у ИФНС есть ровно один год. Внесены изменения и в правила взыскания недоимки. Теперь срок вынесения решения зависит от суммы и срока давности недоплаты налогов. Если ее размер не превышает 3000 рублей, то решение принимается в течение двух месяцев с того момента, когда долг плательщика перед бюджетом превысил эту сумму или после истечения трех лет с момента исполнения самого раннего неисполненного требования. Эти поправки в Налоговый кодекс были внесены в конце прошлого года.
За безаварийную езду водители получат бонус
С 1 апреля автовладельцам автоматически пересчитают коэффициент бонус-малус (КБМ), который позволяет получить скидку на полис ОСАГО за безаварийное вождение. Или же стоимость полиса повысится, если водитель стал виновником ДТП, ущерб за которое выплачивала страховая компания. КМБ пересчитают с учетом прошлогоднего коэффициента, а также сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года. Он будет действовать с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года и применяться при расчете страховой премии по всем договорам ОСАГО, заключенным в этот период.
Проверить свой КМБ можно на официальном сайте Российского союза автостраховщиков.
Снижаются надбавки риска по ипотеке
С 1 апреля Центробанк снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться гражданам с 1 апреля. Надбавки к коэффициентам риска снижены для всех значений показателя долговой нагрузки заемщика. Если у кредита высокий коэффициент риска, заемщику могут отказать в выдаче кредита. С 1 апреля максимальный уровень надбавки при первоначальном взносе 15-20% ограничивается 80%, ранее он составлял 100%. Также для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита.
Иностранных работников поставят на налоговый учет по новым правилам
С 1 апреля организации и предприниматели должны поставить в ИФНС на налоговый учет работающих у них иностранцев и лиц без гражданства. Требование коснется тех сотрудников, которые не имеют статуса ИП, места жительства и места пребывания в РФ (постоянной и временной прописки), а также недвижимости и транспорта – их поставят на учет по месту нахождения организации, которая выплачивает доход иностранному гражданину.
Поставить на учет иностранца налоговая будет должна в течение 15 дней после получения о нем сведений. А налоговый агент, в свою очередь, обязан будет уведомить иностранного гражданина о такой постановке на учет, после чего отчитаться об этом в ИФНС. Налоговый орган снимет с учета иностранного гражданина, если в течение 3 календарных лет в отчетности налогового агента не будет сведений по такому гражданину, и сам иностранец в этот период не будет сдавать 3-НДФЛ.
Аттракционы зарегистрирует Гостехнадзор
С 9 апреля аттракционы, даже передвижные, будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки. На каждом аттракционе при входе должны разместить государственный регистрационный знак. Для аттракционов, которые начали работать до новых правил, действует отсрочка для их государственной регистрации – от 24 до 30 месяцев. Конкретные сроки зависят от степени потенциального риска конкретного сооружения.
Социальные предприятия малого и среднего бизнеса включат в реестр для поддержки
С 10 апреля в Едином реестре малого и среднего предпринимательства появятся сведения о социальных предприятиях. Такие сведения будут отражаться в реестре для поддержки субъектов МСП – социальных предприятий. Для этого уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ должны до 5 апреля представить в ФНС России сформированный перечень субъектов МСП, имеющих по состоянию на 1 апреля 2020 года статус социального предприятия. Субъекты МСП, получившие статус социального предприятия, могут рассчитывать на дополнительные меры господдержки.
Материнский капитал назначат автоматически
С 15 апреля после рождения ребенка материнский капитал оформляется автоматически. Обращение за самим сертификатом теперь не требуется. Чтобы получить средства, необходимо в установленные сроки зарегистрировать ребенка в ЗАГСе. Сведения о праве на выплаты поступают в ПФР из госреестра записей актов гражданского состояния. Исключением остаются семьи с приемными детьми — им придется подавать заявление в Пенсионный фонд.
Банки перестанут принимать электронные платежи иностранных платежных систем
Не всех – только тех, информация о которых не попадет в реестр операторов иностранных платежных систем.
До 28 апреля 2020 года банки должны прекратить прием электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае, если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям. Исключение предусмотрено для иностранных организаций, имеющих на территории РФ дочерние хозяйственные общества, являющиеся зарегистрированными операторами платежных систем, а также для международных финансовых организаций и иностранных центральных (национальных) банков.
Липецким дачникам оставят бесплатный проезд
С 1 апреля по 31 октября 2020 года липчане смогут добираться до своих участков бесплатно без ограничения числа поездок на автобусах. Для проезда горожан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно мэрия организует работу 13 городских маршрутов. На это при формировании городского бюджета на 2020 год были запланированы средства. Из областного бюджета на проезд льготников выделено 28,4 миллиона рублей. На возмещение перевозчикам с апреля по июль потребуется из бюджета 3,23 миллиона рублей. В прошлом году по 13 садоводческим маршрутам было перевезено чуть более 469 тысяч льготников.
Елена
Елена
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