Липчане сообщают в службу «112» о нарушителях самоизоляции и вернувшихся из-за границы соседях

С 31 марта в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано накануне губернатором Игорем Артамоновым. Эти меры приняты для снижения вероятности заражения липчан COVID-19 и предупреждения распространения опасного вируса на территории региона.

С 30 марта жителей Липецка оповещают о необходимости соблюдения режима самоизоляции через комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности (КСОБЖ), а также региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО). Пять раз в день – с 09.00 до 21.00 через установленную в разных районах города систему громкоговорителей граждан призывают не принимать гостей, не посещать места общего пользования, без крайней нужды не ходить в магазины и не пользоваться общественным транспортом.



- Такое предупреждение – мера вынужденная и отнюдь, не излишняя. Только 30 марта в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступили 11 сообщений от горожан о подозрении на заболевание коронавирусной инфекцией. Дважды по телефону «112» сообщали о приехавших из-за границы соседях, 4 раза – о нарушениях людьми на карантине предписания Роспотребнадзора, 5 раз – просили об обследовании после контактов с возможно заболевшими, - рассказали в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



Ещё семь сообщений касались нарушений условий карантина по COVID-19 хозяйствующими субъектами. Горожане сообщали о работе в минувший понедельник пяти магазинов и кальянной, а также информировали о несоблюдении масочного режима сотрудниками почтовой службы и скоплении людей в Евдокиевском храме.



Дни с 28 марта по 5 апреля в связи с пандемией коронавируса решением президента России и правительства РФ в стране объявлены нерабочими. Приостановлена деятельность всех учреждений социальной сферы, предприятий и организаций, не связанных с жизнеобеспечением городов и регионов.



С 31 марта решением региональных властей места проживания липчанам разрешается покидать лишь в случае крайней необходимости. Выйти из дома разрешается:



- когда нужна экстренная медицинская помощь и есть прямая угроза жизни и здоровью;



- чтобы поехать на работу, если вас не перевели на удалённый режим;



- чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине или аптеке;



- чтобы выгулять домашних животных (не далее, чем в 100 метрах от места проживания (пребывания);



- чтобы вынести мусор.



Личный, служебный, специальный и общественный автотранспорт передвигается без ограничений. На улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию − не менее полутора метров.

