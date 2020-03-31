Коронавирус

34 минуты назад

Липчане сообщают в службу «112» о нарушителях самоизоляции и вернувшихся из-за границы соседях

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#коронгавирус #самоизоляция
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Липчане сообщают в службу «112» о нарушителях самоизоляции и вернувшихся из-за границы соседях

С 31 марта в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано накануне губернатором Игорем Артамоновым. Эти меры приняты для снижения вероятности заражения липчан COVID-19 и предупреждения распространения опасного вируса на территории региона.

С 30 марта жителей Липецка оповещают о необходимости соблюдения режима самоизоляции через комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности (КСОБЖ), а также региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО). Пять раз в день – с 09.00 до 21.00 через установленную в разных районах города систему громкоговорителей граждан призывают не принимать гостей, не посещать места общего пользования, без крайней нужды не ходить в магазины и не пользоваться общественным транспортом. 

- Такое предупреждение – мера вынужденная и отнюдь, не излишняя. Только 30 марта в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступили 11 сообщений от горожан о подозрении на заболевание коронавирусной инфекцией. Дважды по телефону «112» сообщали о приехавших из-за границы соседях, 4 раза – о  нарушениях людьми на карантине предписания Роспотребнадзора, 5 раз – просили об обследовании после контактов с возможно заболевшими, - рассказали в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ещё семь сообщений касались нарушений условий карантина по COVID-19 хозяйствующими субъектами. Горожане сообщали о работе в минувший понедельник пяти магазинов и кальянной, а также информировали о несоблюдении масочного режима сотрудниками почтовой службы и скоплении людей в Евдокиевском храме.

Дни с 28 марта по 5 апреля в связи с пандемией коронавируса  решением президента России и правительства РФ в стране объявлены нерабочими. Приостановлена деятельность всех учреждений социальной сферы, предприятий и организаций, не связанных с жизнеобеспечением городов и регионов.

С 31 марта решением региональных властей места проживания липчанам разрешается покидать лишь в случае крайней необходимости.  Выйти из дома разрешается:

- когда нужна экстренная медицинская помощь и есть прямая угроза жизни и здоровью;

- чтобы поехать на работу, если вас не перевели на удалённый режим;

- чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине или аптеке;

- чтобы выгулять домашних животных (не далее, чем в 100 метрах от места проживания (пребывания);

- чтобы вынести мусор.

Личный, служебный, специальный и общественный автотранспорт передвигается без ограничений. На улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию − не менее полутора метров.
8 1278
#коронгавирус #самоизоляция
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Комментарии (8)

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Какого

3 минуты назад
На поперечном работают
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О!

5 минут назад
Закройте полностью всю ул.Желябову, там двое с коронавирусом живут
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Не верю в сказки про придуманный вирус

5 минут назад
Одни "стукачи" вокруг
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Не верю в сказки про придуманный вирус

5 минут назад
Одни "стукачи" вокруг
ответить

Не верю в сказки про придуманный вирус

5 минут назад
Одни "стукачи" вокруг
ответить

Не верю в сказки про придуманный вирус

5 минут назад
Одни "стукачи" вокруг
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Житель

10 минут назад
Да в магазинах продуктовых при одном кассире полтора метра между покупателями?
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Ага

11 минут назад
А на 19 м-н приехала семья из великобритании,у мамаши короновир.,сссуки
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