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Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»

4 589
#ЛГТУ #точка кипения #коронавирус
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Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»

Администрация технического университета обратилась к онлайн-меценатам с просьбой направить свободные средства на решение актуальных проблем.

- В связи со сложившейся у нас в стране, да и во всём мире, непростой экономической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией, мы решили не продолжать сбор средств на создание университетской "Точки кипения" ЛГТУ. Мы считаем, что в нынешней непростой экономической обстановке, есть достаточно много других необходимых на данный момент вещей, которые требуют значительных материальных ресурсов. Мы благодарим вас всех за вашу поддержку! – с таким обращением ЛГТУ объявил о закрытии краундфандингового сбора на реализацию их проекта.

Сбор пожертвований на «Точку кипения» открыли на краундфандинговом сервисе «Планета» 31 декабря 2019 года. В ЛГТУ планировали создать общественное пространство – акселератор научных и технических идей, «песочницу» образовательных форматов для самоопределения и развития талантов. Пространство для взаимодействия вуза, бизнеса, научного сообщества и власти назвали «Ядро». Это название сложилось исторически. Под «Ядро» отдают помещение бывшего физико-технологического центра Института ядерной физики Сибирского отделения РАН СССР, почти 1000 квадратных метров. Кроме того, название «Ядро» заключает в себе цель создания научного нетворкинга. 

Для «Ядра» уже было и помещение, и дизайн-проект, но вопрос реализации проекта упирался в инвестиции. Поэтому был запущен сбор пожертвований интернет-меценатов. За три месяца на «Планете» ЛГТУ пожертвовали свыше 600 000 рублей, или 2% от необходимых 27,5 млн рублей.
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#ЛГТУ #точка кипения #коронавирус
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Комментарии (4)

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гость

19 минут назад
Только мошенник или дебил мог это придумать, кипеть что бы делать вид что ты чего то делашь, в советские времена были митинги и полит занятия, где кроме осуждения и оклеймения ничего не делали, а народ в это время работал и приносил пользу, вот и теперь кто это задумал хочет отвлечь людей от проблем и сделать очередную говорильню, которых на тв хоть отбавляй, и это тоже самое дешовка при ЛГТУ
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смех

39 минут назад
-, так у нас есть уже одна точка кипения от диетолога КРС , Белокопытовой !
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-

55 минут назад
да кому он н нужен
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Не Гость

сегодня, 11:07
Молодчинки
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