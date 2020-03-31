сегодня, 11:00
Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»
Администрация технического университета обратилась к онлайн-меценатам с просьбой направить свободные средства на решение актуальных проблем.
Сбор пожертвований на «Точку кипения» открыли на краундфандинговом сервисе «Планета» 31 декабря 2019 года. В ЛГТУ планировали создать общественное пространство – акселератор научных и технических идей, «песочницу» образовательных форматов для самоопределения и развития талантов. Пространство для взаимодействия вуза, бизнеса, научного сообщества и власти назвали «Ядро». Это название сложилось исторически. Под «Ядро» отдают помещение бывшего физико-технологического центра Института ядерной физики Сибирского отделения РАН СССР, почти 1000 квадратных метров. Кроме того, название «Ядро» заключает в себе цель создания научного нетворкинга.
Для «Ядра» уже было и помещение, и дизайн-проект, но вопрос реализации проекта упирался в инвестиции. Поэтому был запущен сбор пожертвований интернет-меценатов. За три месяца на «Планете» ЛГТУ пожертвовали свыше 600 000 рублей, или 2% от необходимых 27,5 млн рублей.
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