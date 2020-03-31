Происшествия

25 минут назад

За поджог двух автомобилей липчанин получил условный срок

3 317
#поджог
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За поджог двух автомобилей липчанин получил условный срок

Приговором Советского районного суд Липецка житель города признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества, путем поджога.

Как установлено материалами уголовного дела, ночью 6 октября 2019 года мужчина из хулиганских побуждений с помощью зажигалки поджег два автомобиля: «ГАЗ-3302» и «Форд Фокус».

- Согласно заключениям экспертов стоимость ремонта автомобиля «Форда» составила 217 000 рублей, а стоимость ремонта «ГАЗа» - 13 000 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Учитывая обстоятельства дела, наличие на иждивении малолетних детей, принятые меры к погашению ущерба суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд обязал липчанина возместить владельцам автомобилей материальный ущерб.
3 317
#поджог
1

Комментарии (3)

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вв

2 минуты назад
здорово ....и как он расчитываться будет .....дурдом .....еще 20 лет назад ....за чужое имущество в узбекистане от 15 и выше ...они машины открытыми оставляют и никто не ворует
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еу и замечательно

15 минут назад
Жги чужие машины и гуляй дальше.
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ИК-3

16 минут назад
Терпилы долго будут в ожидании.
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