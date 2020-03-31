За поджог двух автомобилей липчанин получил условный срок

Приговором Советского районного суд Липецка житель города признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества, путем поджога.



Как установлено материалами уголовного дела, ночью 6 октября 2019 года мужчина из хулиганских побуждений с помощью зажигалки поджег два автомобиля: «ГАЗ-3302» и «Форд Фокус».



- Согласно заключениям экспертов стоимость ремонта автомобиля «Форда» составила 217 000 рублей, а стоимость ремонта «ГАЗа» - 13 000 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Учитывая обстоятельства дела, наличие на иждивении малолетних детей, принятые меры к погашению ущерба суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд обязал липчанина возместить владельцам автомобилей материальный ущерб.

