25 минут назад
За поджог двух автомобилей липчанин получил условный срок
Приговором Советского районного суд Липецка житель города признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества, путем поджога.
- Согласно заключениям экспертов стоимость ремонта автомобиля «Форда» составила 217 000 рублей, а стоимость ремонта «ГАЗа» - 13 000 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Учитывая обстоятельства дела, наличие на иждивении малолетних детей, принятые меры к погашению ущерба суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд обязал липчанина возместить владельцам автомобилей материальный ущерб.
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ИК-3