«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

«Яндекс» запустил интерактивную карту соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Узнать, сидят ли дома жители города, можно онлайн.

Для просмотра индекса нужно перейти в полный режим карты, указатели будут вверху

«Яндекс» запустил онлайн-проект «Индекс самоизоляции». Сервиса доступен любому пользователю интернета. «Индекс самоизоляции» — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов.По данным сервиса на 08:00, индекс Липецка – 4 балла. О чем это говорит? Что липчане исправно сидят дома. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.Но не только на улицах Липецка почти никого нет. Соседние крупные города – Воронеж и Тамбов – получили по 4 балла. А вот в Курске на улицах еще безлюднее – 4,1 балла.Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.