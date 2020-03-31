Общество

44 минуты назад

«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

7 2967
#сидимдома
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«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

«Яндекс» запустил интерактивную карту соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Узнать, сидят ли дома жители города, можно онлайн.

«Яндекс» запустил онлайн-проект «Индекс самоизоляции». Сервиса доступен любому пользователю интернета. «Индекс самоизоляции» — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов.

По данным сервиса на 08:00, индекс Липецка – 4 балла. О чем это говорит? Что липчане исправно сидят дома. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.


Для просмотра индекса нужно перейти в полный режим карты, указатели будут вверху

  Но не только на улицах Липецка почти никого нет. Соседние крупные города – Воронеж и Тамбов – получили по 4 балла. А вот в Курске на улицах еще безлюднее – 4,1 балла.

Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

7 2967
#сидимдома
1

Комментарии (7)

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Кеша

7 минут назад
Пыль в глаза и завеса от кризиса в экономике... Украина уже надоела, послание в январе не приняли в серьез, вот вирус на месяца три хватит
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даша

16 минут назад
да только в поликлинике кому за 60 у кабинетов сидят лясо точат им ничего не страшно
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ИК-3

19 минут назад
А в зоне мусора без повязок ходят.
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Самоизолированый алкан

22 минуты назад
Если я выйду за добавкой это повлияет на индекс?
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этот сценарий был написан давно

29 минут назад
Профессор Катасонов: «За СOVID-19 маячит тень Билла Гейтса, или Бойтесь вакцин!» «Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию Современные технологии позволяют превратить человека в биоробота, если внедрить ему чип, который будет управлять его поведением или даже может убить его, если потребуется. Однако население повсюду — от России до США — резко против чипизации, поэтому современные наночипы будут внедрять в организм незаметно, с помощью массового вакцинирования. Для этого и запущена эпидемия коронавируса. Ее истинная цель — тотальная чипизация через вакцинацию, уверен профессор Катасонов. Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/462708
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Алкан с ЛТЗ

33 минуты назад
Я дома , свойскую пью...
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(((

35 минут назад
Еще не вечер Еще не вечер...)))))))))))
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