44 минуты назад
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»
«Яндекс» запустил интерактивную карту соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Узнать, сидят ли дома жители города, можно онлайн.
По данным сервиса на 08:00, индекс Липецка – 4 балла. О чем это говорит? Что липчане исправно сидят дома. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Для просмотра индекса нужно перейти в полный режим карты, указатели будут вверху
Но не только на улицах Липецка почти никого нет. Соседние крупные города – Воронеж и Тамбов – получили по 4 балла. А вот в Курске на улицах еще безлюднее – 4,1 балла.
Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Кеша
даша
ИК-3
Самоизолированый алкан
этот сценарий был написан давно
Алкан с ЛТЗ
(((