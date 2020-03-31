сегодня, 09:37
Липчане в самоизоляции: настрой на позитив, хобби и изобретательность
Многие горожане исправно выполняют распоряжение оставаться дома. Но чем заняться? Оказывается, вариантов масса.
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В эти теплые весенние дни на самоизоляции подумываю достать свой заброшенный скрапбукинг Кто помнит меня с тех времен, когда в этом аккаунте были альбомы, открытки и всякие милые штуки, отзовитесь?А пока делюсь тортами, красивый же, правда? #липецк #sale #cake #cupcake #липецкторт #капкейки #капкейкилипецк #тортназаказлипецк #тортназаказ #тортлипецк #торт48 #weddingcake #тортнасвадьбу #город48 #свадебныйторт #dessert #bake #мoявесна_30
Немаловажно то, что липчане через соцсети призывают друг друга к самодисциплине и ответственному отношению к сложившейся ситуации.
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История о том, как не сойти с ума на карантине Я прекрасно понимаю людей, которым сложно сидеть дома на карантине, ведь их образ жизни полностью меняется. И когда вместо ежедневной рабочей суеты, неотложных дел и бешенного ритма, к которым мы все так привыкли, перед нами открывается мир лени и ничегонеделания, постепенно начинаем сходить с ума. Да, это хорошо день, два, три...но после, насладившись сном и покоем, пересмотрев все фильмы, мы не знаем, чем себя занять...Ведь просто не привыкли к тому, что у нас может быть свободное время. Но ведь теперь все иначе... И эту неделю стоит потратить с пользой. Саморазвивайтесь! Начните заниматься тем, что так давно откладывали из-за нехватки времени. Мечтали научиться делать красивые прически или маникюр? Рисовать? Монтировать видео или обрабатывать фотки? Готовить? Или просто прочитать новую книгу или хорошенько подготовиться к экзаменам? Вперед! Именно сейчас самое подходящее время, ведь для этого не надо выходить из дома, а неделя будет проведена С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ. А это важно, ведь человек должен постоянно развиваться и двигаться вперед. Поэтому, мои хорошие, не теряйте времени даром, ведь все в этом мире временно и, хочется надеяться, что уже совсем скоро мы вернемся к преждней жизни, и у нас снова не будет хватать времени на многие вещи... Любите! Творите! И саморазвивайтесь!
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Всем !!! Давно меня не было здесь - с начала карантина, а это уже 3 дня!!! Настроения совсем не было За это время я прошла все стадии неизбежного : отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие данной ситуации!!! Для меня сидеть дома круглосуточно - очень сложно!!! Но есть такое слово - НАДО!!! Значит буду соблюдать!!!Так как здоровье моих родных и близких для меня на первом месте!!! #карантин#всебудетхорошо#липецк#город48#melyakovamakeup
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Во время карантина так легко поддаться скуке. А чтобы этого не произошло, мы начинаем рубрику #лучше_дома_с_Элладой В ней бойцы и кандидаты будут выполнять небольшие задания. Сегодня ребятам нужно было сфотографироваться с чашкой ________________________________________________ #РСО #ТрудКрут #СПОРСО #ЛипСо #ЛипСПО #лучше_дома_с_Элладой #отрядный_дайджест #прессаСО_48 #ЛГПУ #Эллада_48 #ЭЛЛАDА_FAMILY #ТрудКрут #мы_работаем_сердцем
Напомним, в Липецкой области с 31 марта по 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Артамоновым. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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