Липчане в самоизоляции: настрой на позитив, хобби и изобретательность

Многие горожане исправно выполняют распоряжение оставаться дома. Но чем заняться? Оказывается, вариантов масса.

Страницы липчан в соцсетях заполнены постами, так или иначе связанными с режимом самоизоляции, введенном в регионе до 14 апреля. Кто-то пишет посты поддержки, кто-то рассказывает о хобби, или просит посоветовать новое, кто-то проявляет завидную смекалку, чтобы не отказываться от привычного образа жизни. Есть и те, кто решил вернуть настроение новогодних каникул.Немаловажно то, что липчане через соцсети призывают друг друга к самодисциплине и ответственному отношению к сложившейся ситуации.Напомним, в Липецкой области с 31 марта по 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Артамоновым. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.