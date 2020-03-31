Общество

сегодня, 09:03

Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей

43 5520
#самоизоляция #коронавирус
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Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей

Сегодня в Липецкой области первый день общей самоизоляции. 

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Постановлением администрации региона, липчан обязали не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена.

На улицу можно выходить для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

Утром мы проехали по Липецку от густо заселенных «новых» микрорайонов до улицы Московской. Дороги оказались пустыми, пробок в привычных местах нет. Общественный транспорт почти пустой - один, два пассажира. Почти нет людей и на остановках, прохожих тоже очень мало.


43 5520
#самоизоляция #коронавирус
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Комментарии (43)

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Сказочники

50 секунд назад
как было полно народу так и есть
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Гость

2 минуты назад
Егор, а сами то зачем пошли за одной буханкой хлеба? Возьмите 3 на всю неделю и сидите дома не шастайте по магазинам. Бабули сейчас наберут на две недели и будут сидеть дома, а вы ежедневно будете ходить за хлебушком или за пакетом молока.
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:omg:

2 минуты назад
сценарий был давно написан, уважаемый, вы о чем? Большинство людей давным давно чипизированы, причем добровольно. И в этот "чип" люди совершенно добровольно сливают биометрию лица, отпечатки пальцев, образцы голоса, банковские данные и карты, свое местоположение и маршруты передвижений и называется он если не поняли (барабанная дробь) СМАРТФОН!!! Так что успокойтесь))) Хотя с кем это я, вы наверняка бот. А вот живые люди - сидите дома не будьте идиотами.
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оле оле

7 минут назад
сброд уродов
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48

11 минут назад
постоянные комментаторы гэ48 одни из самых тупых в рунете, можно премию давать.
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Гражданин

11 минут назад
Открой 2 гис и посмотри весь город в пробке... улицы пустые...ночью возможно
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Отдел кадров

23 минуты назад
Ксения, Вы наверное в киоске работаете? У нас несколько тысяч на предприятии. Какой телефон? Кому звонить?
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Вирус пройдет, а тупость нет

23 минуты назад
Станислав, вы идиот? Опасность не в самом коронавирусе, а в нагрузке на больницы. Капец какие же люди тупые, два и два не могут сложить... Да, да, это заговор... Неких тайных сил, которым нужен мировой кризис.
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Медик

31 минуту назад
Ехала сегодня в 7 утра на 324 автобусе. Народу - как селёдки в бочке, на головах друг у друга. Давно такой толпы в транспорте не видела.
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Станислав

32 минуты назад
Пандемия существует на самом деле только в мировых СМИ, что и раздули эту проблему до невероятных размеров. Коронавирус - это всего лишь один из видов вирусной пневмонии, что вызывается разными вирусами и не всегда смертельна. Так и от коронавируса люди излечиваются даже без всякой вакцины и специальных лекарств. Вся эта шумиха - вот это и есть секретное оружие неких тайных сил, которым нужно спровоцировать мировой кризис. Что им и удалось. А последствия его - глобальны. Это и падение экономики и массовый спрос на товары первой необходимости, на различные лекарства, часто бесполезные. Всё это приносит кое-кому миллиардные, даже триллионные прибыли. А мы все ведёмся на эту удочку для дураков. А ведь весь этот коронавирус - всего лишь фейк, раздутый до невероятных размеров, мыльный пузырь, страшилка для оглуплённого человечества.
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