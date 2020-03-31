Общество
сегодня, 09:03
Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей
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Сегодня в Липецкой области первый день общей самоизоляции.
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Постановлением администрации региона, липчан обязали не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена.
На улицу можно выходить для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Утром мы проехали по Липецку от густо заселенных «новых» микрорайонов до улицы Московской. Дороги оказались пустыми, пробок в привычных местах нет. Общественный транспорт почти пустой - один, два пассажира. Почти нет людей и на остановках, прохожих тоже очень мало.
На улицу можно выходить для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Утром мы проехали по Липецку от густо заселенных «новых» микрорайонов до улицы Московской. Дороги оказались пустыми, пробок в привычных местах нет. Общественный транспорт почти пустой - один, два пассажира. Почти нет людей и на остановках, прохожих тоже очень мало.
43 5520
Сказочники
Гость
:omg:
оле оле
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Гражданин
Отдел кадров
Вирус пройдет, а тупость нет
Медик
Станислав