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В Воронеже двух человек накажут за фейки о коронавирусе
Они распространяли в Facebook фейковую информацию о коронавирусе
В Воронеже двух человек привлекут к ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает МОЁ-Воронеж со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Девушка и мужчина распространяли фейки в Facebook. В ближайшее время их привлекут к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, максимальное наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. рублей). О каких конкретно фейках идёт речь, не уточняется.
Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные интернет-ресурсы об ответственности перед законом за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что к нарушителям будут применять самые жёсткие меры вплоть до полного ограничения доступа к соответствующему информационному ресурсу и лишения лицензии.
Девушка и мужчина распространяли фейки в Facebook. В ближайшее время их привлекут к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, максимальное наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. рублей). О каких конкретно фейках идёт речь, не уточняется.
Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные интернет-ресурсы об ответственности перед законом за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что к нарушителям будут применять самые жёсткие меры вплоть до полного ограничения доступа к соответствующему информационному ресурсу и лишения лицензии.