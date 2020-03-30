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сегодня, 17:52

В Воронеже двух человек накажут за фейки о коронавирусе

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В Воронеже двух человек накажут за фейки о коронавирусе

Они распространяли в Facebook фейковую информацию о коронавирусе

В Воронеже двух человек привлекут к ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает МОЁ-Воронеж со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Девушка и мужчина распространяли фейки в Facebook. В ближайшее время их привлекут к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, максимальное наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. рублей). О каких конкретно фейках идёт речь, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные интернет-ресурсы об ответственности перед законом за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что к нарушителям будут применять самые жёсткие меры вплоть до полного ограничения доступа к соответствующему информационному ресурсу и лишения лицензии.
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