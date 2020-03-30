Коронавирус

34 минуты назад

Работу по обеспечению региона масками координирует ОЭЗ «Липецк»

4 951
#коронавирус #маски
Работу по обеспечению региона масками координирует ОЭЗ «Липецк»

Администрация Липецкой области подключила к производству масок более 50 организаций, благодаря чему ежедневно производятся почти 40 тысяч штук.

В особой экономической зоне «Липецк» ведётся работа по формированию базы действующих швейных предприятий и частных лиц, а также по перепрофилированию их деятельности под нужды региона. Кроме того, налажена работа по приобретению масок у действующих организаций крупными, насколько это возможно, партиями.

«На сегодняшний день потребность региона в нескольких миллионах масок. Промышленность производит 1,6 млн., с наращиванием темпов до 3 млн. шт. В связи с этим мы решили развернуть, пошив масок везде, где это возможно - в ателье, в мастерских. Сейчас занимаемся приобретением марли. Маски если и появляются, то исчезают со скоростью света», - прокомментировал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

4 951
#коронавирус #маски

Комментарии (4)

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Нардеп

3 минуты назад
А где же где же где же маски в аптеках??????????? Языком ворочить не дела делать.
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.

4 минуты назад
Да шейте сами! Трудно что ли?
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Lipetskneo

7 минут назад
В аптеках как не было, так и нет ни масок, ни персаток, ни антисептиков
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Сергей

14 минут назад
Главное чтобы в аптеках не продавали больше 10 масок в руки, а то опять все скупят!
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