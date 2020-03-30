Работу по обеспечению региона масками координирует ОЭЗ «Липецк»

Администрация Липецкой области подключила к производству масок более 50 организаций, благодаря чему ежедневно производятся почти 40 тысяч штук.

В особой экономической зоне «Липецк» ведётся работа по формированию базы действующих швейных предприятий и частных лиц, а также по перепрофилированию их деятельности под нужды региона. Кроме того, налажена работа по приобретению масок у действующих организаций крупными, насколько это возможно, партиями.

«На сегодняшний день потребность региона в нескольких миллионах масок. Промышленность производит 1,6 млн., с наращиванием темпов до 3 млн. шт. В связи с этим мы решили развернуть, пошив масок везде, где это возможно - в ателье, в мастерских. Сейчас занимаемся приобретением марли. Маски если и появляются, то исчезают со скоростью света», - прокомментировал глава Липецкой области Игорь Артамонов.