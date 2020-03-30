34 минуты назад
Работу по обеспечению региона масками координирует ОЭЗ «Липецк»
Администрация Липецкой области подключила к производству масок более 50 организаций, благодаря чему ежедневно производятся почти 40 тысяч штук.
«На сегодняшний день потребность региона в нескольких миллионах масок. Промышленность производит 1,6 млн., с наращиванием темпов до 3 млн. шт. В связи с этим мы решили развернуть, пошив масок везде, где это возможно - в ателье, в мастерских. Сейчас занимаемся приобретением марли. Маски если и появляются, то исчезают со скоростью света», - прокомментировал глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Нардеп
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Lipetskneo
Сергей