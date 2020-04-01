В России

30.03.2020 17:04

В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

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В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Еще один человек с коронавирусной инфекцией скончался в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Итого, на сегодняшний день два человека в Санкт-Петербурге", - сказал он в ходе рабочего совещания в Смольном.

Сейчас в больнице имени Боткина находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом, три человека – из Ленинградской области. На обследовании в данный момент находятся 385 человек. сообщает СПБ-Дневник.

«Мы переходим на экстремальный режим работы, исторический опыт нашего города говорит о том, что когда приходит беда, мы действуем слаженно, чтобы не допустить развития эпидемии. Ситуация меняется, нужно быть готовым к осложнениям», – подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор отметил, что расход средств индивидуальной защиты будет расти, он поручил вице-губернатору Петербурга Евгению Елину проконтролировать работу предприятий легкой промышленности.
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