Общество

26 минут назад

Сидим дома: липецкие‌ ‌диджеи‌ ‌приглашают на ‌онлайн-вечеринку‌

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#сидимдома #коронавирус
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Сидим дома: липецкие‌ ‌диджеи‌ ‌приглашают на ‌онлайн-вечеринку‌

Автор‌ ‌проекта‌ ‌«UNDERGROUND‌ ‌FRIENDS»‌ ‌Артур‌ ‌Круза‌ ‌решил‌ ‌доказать,‌ ‌что‌ ‌самоизоляция‌ ‌может‌ ‌быть‌ ‌веселой.‌ ‌

Завтра‌ ‌четыре‌ ‌диджея‌ ‌из‌ ‌Липецка‌ ‌организуют‌ ‌онлайн-вечеринку‌ ‌«UNDERGROUND‌ ‌FRIENDS‌ ‌STREAM».‌ ‌ ‌
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-  Дома тоже можно заниматься‌ ‌любимым‌ ‌делом.‌ ‌Я,‌ ‌Артур‌ ‌Круза,‌ ‌и‌ ‌мои‌ ‌весёлые‌ ‌друзья‌ ‌в‌ ‌рамках‌ ‌четырехчасового  ‌стрима‌ ‌сыграют‌ ‌нетривиальные‌ ‌треки,‌ ‌-‌ ‌заявил организатор‌ ‌вечеринки в‌ ‌социальной‌ ‌сети‌ ‌«Вконтакте».‌ ‌
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Артур‌ ‌Круза‌ ‌начал‌ ‌проект‌ «DANCE‌ ‌STATION‌ ‌UNDERGROUND»‌ ‌по популяризации нескольких музыкальных течений чуть‌ ‌больше года‌ ‌назад. Тогда‌ ‌он‌ ‌даже‌ ‌не‌ ‌догадывался,‌ ‌что‌ ‌стрим-формат‌ ‌станет‌ ‌мейнстримом‌ ‌в‌ ‌условиях‌ ‌самоизоляции.‌ ‌
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-Начал‌ ‌я‌ ‌сам‌ ‌и‌ ‌в‌ ‌одиночку,‌ ‌каждый‌ ‌четверг‌ ‌в‌ ‌21-00‌ ‌я‌ ‌в‌ ‌прямом‌ ‌эфире‌ ‌играю‌ ‌drum&bass,‌ ‌-‌ ‌рассказал‌ ‌Артур‌ ‌Круза.‌ ‌-‌ ‌Отзывы‌ ‌начали‌ ‌приходить‌ ‌практически‌ ‌сразу,‌ ‌поддерживали‌ ‌словом‌ ‌и‌ ‌делом.‌ ‌И‌ ‌я‌ ‌понял‌ ‌-‌ ‌нужно‌ ‌продолжать. Теперь‌ ‌ко‌ ‌мне‌ ‌присоединяются‌ ‌мои‌ ‌коллеги‌ ‌по‌ ‌творческому‌ ‌цеху.‌ ‌И‌ ‌раз‌ ‌в‌ ‌месяц‌ ‌я‌ ‌собираю‌ ‌четырехчасовой‌ ‌дружеский‌ ‌стрим.‌ ‌

- Начнет‌ ‌стрим‌ ‌31 марта в‌ ‌20.00‌  ‌большой‌ ‌талант,‌ ‌музыкант‌ ‌и‌ ‌диджей‌ ‌Аркаша‌ ‌Арефьев.‌ ‌От‌ ‌него‌ ‌мы‌ ‌услышим‌ ‌house.‌ ‌В‌ ‌21.00‌ ‌его‌ ‌сменит‌ ‌человек,‌ ‌который‌ ‌растанцевывал‌ ‌не‌ ‌одно‌ ‌поколение‌ ‌клаберов‌ ‌-‌ ‌диджей‌ ‌Макс.‌ ‌Он‌ ‌приготовил‌ ‌speed‌ ‌garaje‌ ‌с‌ ‌треками‌ ‌середины‌ ‌90-х.‌ ‌Кстати,‌ ‌Макс‌ ‌будет‌ ‌играть‌ ‌с‌ ‌виниловых‌ ‌пластинок,‌  ‌а‌ ‌это‌ ‌классика‌ ‌диджеинга.‌ ‌В‌ ‌22.00‌ ‌Диджей‌ ‌Лейв,‌ ‌один‌ ‌из‌ ‌лучших‌ ‌диджеев‌ ‌скретчеров‌ ‌центральной‌ ‌России,‌ ‌выступит‌ ‌с‌ ‌сетом‌ ‌funk‌ ‌и‌ ‌hip-hop.‌ ‌Закончу‌ ‌трансляцию‌ ‌я‌ ‌своими‌ ‌любимыми‌ ‌и‌ ‌забористыми‌ ‌треками‌ ‌в‌ ‌стиле‌ ‌drum‌ ‌and‌ ‌bass.‌ ‌
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Этим‌ ‌стримом‌ ‌диджеи‌ ‌решили‌ ‌поддержать‌ ‌всех‌ ‌тусовщиков‌ ‌и‌ ‌меломанов,‌ ‌которые‌ ‌вынуждены‌ ‌находиться‌ ‌в‌ ‌самоизоляции‌ ‌под‌ ‌тэгом‌ ‌#сидимдома.‌ ‌
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#сидимдома #коронавирус
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Комментарии (3)

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Клаббер

2 минуты назад
Чёткие пацаны! От играйте, как надо, с шумом!!!
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Им по 40 лет

11 минут назад
Это больные люди!
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Миротворец

21 минуту назад
Обалдеть ..... вот это прям самое нужное и первостепенное !!!!!
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