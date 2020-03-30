26 минут назад
Сидим дома: липецкие диджеи приглашают на онлайн-вечеринку
Автор проекта «UNDERGROUND FRIENDS» Артур Круза решил доказать, что самоизоляция может быть веселой.
- Дома тоже можно заниматься любимым делом. Я, Артур Круза, и мои весёлые друзья в рамках четырехчасового стрима сыграют нетривиальные треки, - заявил организатор вечеринки в социальной сети «Вконтакте».
Артур Круза начал проект «DANCE STATION UNDERGROUND» по популяризации нескольких музыкальных течений чуть больше года назад. Тогда он даже не догадывался, что стрим-формат станет мейнстримом в условиях самоизоляции.
-Начал я сам и в одиночку, каждый четверг в 21-00 я в прямом эфире играю drum&bass, - рассказал Артур Круза. - Отзывы начали приходить практически сразу, поддерживали словом и делом. И я понял - нужно продолжать. Теперь ко мне присоединяются мои коллеги по творческому цеху. И раз в месяц я собираю четырехчасовой дружеский стрим.
- Начнет стрим 31 марта в 20.00 большой талант, музыкант и диджей Аркаша Арефьев. От него мы услышим house. В 21.00 его сменит человек, который растанцевывал не одно поколение клаберов - диджей Макс. Он приготовил speed garaje с треками середины 90-х. Кстати, Макс будет играть с виниловых пластинок, а это классика диджеинга. В 22.00 Диджей Лейв, один из лучших диджеев скретчеров центральной России, выступит с сетом funk и hip-hop. Закончу трансляцию я своими любимыми и забористыми треками в стиле drum and bass.
Этим стримом диджеи решили поддержать всех тусовщиков и меломанов, которые вынуждены находиться в самоизоляции под тэгом #сидимдома.
Клаббер
Им по 40 лет
Миротворец