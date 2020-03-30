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В Липецкой области ставят на учет всех приезжих
Сведения о людях, приехавших из других регионов, аккумулируют врачи и полицейские. Жителей региона просят о помощи в выявлении чужаков.
- Это одна из мер купирования распространения коронавирусной инфекции в регионе, которую принимает администрация Липецкой области, - сообщила GOROD48 член штаба по борьбе с коронавирусом в Добринском районе Надежда Чулкова. – Вместе с полицией и автоинспекторами мы ищем тех, кто прибыл в район, и ставим их на карандаш. Также поступают сведения от учреждений здравоохранения. Помогать выявлять приезжих мы просим и жителей Липецкой области. Мы сразу начнем выяснять, кто, откуда и зачем приехал. При необходимости посадим неместных на карантин.
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Состоялось очередное заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Рассматривались как текущие вопросы, так и вопросы по снижению риска заражения Covid-19. В настоящее время увеличился приток людей из соседних регионов. Если у Вас есть вопросы по ситуации с коронавирусом и информация по вновь прибывшим гражданам, звоните по телефону +79202470995 Чулкова Надежда Николаевна. Сохраняйте спокойствие, мойте руки, старайтесь без необходимости не выходить на улицу!!! Берегите себя и своих близких!!!
По последним данным общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 7 человек.
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