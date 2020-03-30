Общество

сегодня, 14:46

В Липецкой области ставят на учет всех приезжих

44 2732
#карантин #коронавирус
3

Сведения о людях, приехавших из других регионов, аккумулируют врачи и полицейские. Жителей региона просят о помощи в выявлении чужаков.

Глава Добринского района Сергей Москворецкий через Instagram обратился к жителям района. Он попросил добринцев сообщать, если им известно о прибывших из других регионов. Сейчас в районе, который граничит с Тамбовской и Воронежской областями, заметили наплыв новых лиц и машин с номера других регионов.

- Это одна из мер купирования распространения коронавирусной инфекции в регионе, которую принимает администрация Липецкой области, - сообщила GOROD48 член штаба по борьбе с коронавирусом в Добринском районе Надежда Чулкова. – Вместе с полицией и автоинспекторами мы ищем тех, кто прибыл в район, и ставим их на карандаш. Также поступают сведения от учреждений здравоохранения. Помогать выявлять приезжих мы просим и жителей Липецкой области. Мы сразу начнем выяснять, кто, откуда и зачем приехал. При необходимости посадим неместных на карантин.

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Состоялось очередное заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Рассматривались как текущие вопросы, так и вопросы по снижению риска заражения Covid-19. В настоящее время увеличился приток людей из соседних регионов. Если у Вас есть вопросы по ситуации с коронавирусом и информация по вновь прибывшим гражданам, звоните по телефону +79202470995 Чулкова Надежда Николаевна. Сохраняйте спокойствие, мойте руки, старайтесь без необходимости не выходить на улицу!!! Берегите себя и своих близких!!!

Публикация от Сергей Москворецкий (@sergeimoskvoretskiy)



По последним данным общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 7 человек.
44 2732
#карантин #коронавирус
3

Комментарии (44)

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Лившиц

7 минут назад
Путин распустил масквичей из масквы заражать всю россию
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Москвичи

11 минут назад
Понаехали из Москвы во все деревни и сёла!!! Не думают не о ком ,кроме себя.им там душно в квартирах сидеть.а теперь заразу развезли по все регионам
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Караул

12 минут назад
В Лебедяни уже троих москвичей с коронавирусом выявили. Ну Собянин удружил, распустил заразу.
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Бим

13 минут назад
Так и картоху в деревне не дадут посадить на первомай
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В Москве

22 минуты назад
Около 200 новых заболевших. Из них 102 человека это молодёжь до 40 лет.
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Сейчас скорее

26 минут назад
Мы же русские люди, наоборот, разъеденяться надо, на полора,два метра друг от друга.
ответить

Сейчас скорее

26 минут назад
Мы же русские люди, наоборот, разъеденяться надо, на полора,два метра друг от друга.
ответить

Сейчас скорее

27 минут назад
Мы же русские люди, наоборот, разъеденяться надо, на полора,два метра друг от друга.
ответить

Сейчас скорее

27 минут назад
Мы же русские люди, наоборот, разъеденяться надо, на полора,два метра друг от друга.
ответить

Сейчас скорее

27 минут назад
Мы же русские люди, наоборот, разъеденяться надо, на полора,два метра друг от друга.
ответить
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