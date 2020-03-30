В Липецкой области ставят на учет всех приезжих

Сведения о людях, приехавших из других регионов, аккумулируют врачи и полицейские. Жителей региона просят о помощи в выявлении чужаков.

Глава Добринского района Сергей Москворецкий через Instagram обратился к жителям района. Он попросил добринцев сообщать, если им известно о прибывших из других регионов. Сейчас в районе, который граничит с Тамбовской и Воронежской областями, заметили наплыв новых лиц и машин с номера других регионов.- Это одна из мер купирования распространения коронавирусной инфекции в регионе, которую принимает администрация Липецкой области, - сообщила GOROD48 член штаба по борьбе с коронавирусом в Добринском районе Надежда Чулкова. – Вместе с полицией и автоинспекторами мы ищем тех, кто прибыл в район, и ставим их на карандаш. Также поступают сведения от учреждений здравоохранения. Помогать выявлять приезжих мы просим и жителей Липецкой области. Мы сразу начнем выяснять, кто, откуда и зачем приехал. При необходимости посадим неместных на карантин.По последним данным общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 7 человек.