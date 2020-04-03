Общество
сегодня, 10:00
Что бы это значило? Итоги конкурса
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Подводим итоги конкурса «Что бы это значило?».
Напоминаем условия конкурса: предложите свой вариант ответа на вопрос «Что бы это значило?» в комментариях. Самые интересные варианты, по мнению редакции, будут опубликованы на сайте, а ЛУЧШИЙ - поощрён специальным призом: 10 медицинских масок + флакон санитайзера для рук.
На этих же условиях конкурс проходил во Вконтакте и Instagram.
Итоги подведены! Лучшие комментарии:
- «Значит пора Дезинфекторов на Сокол посылать..» ( опубликован на сайте от Кости dn*******@gmail.com)
- «Завод С***************** разбомбили, растащили ВОРЫ причём из этого же гнезда (начиная от руководителей и заканчивая простыми работягами). Только конечно кто-то миллионами ворочал, а кто-то металлолом сдавал.... Стоит теперь серая ворона с трубой и из последних сил пыхтеть пытается(((» (опубликован в Вконтакте от Даши К.)
- «Однажды Сокол Ворона спросил: "Ответь, как птица птице, без подвоха, Как это ты, блин, столько лет прожил, А сохранился, в общем-то, неплохо? ... И Ворон древний дал такой ответ: На речи соколиные на эти, Мол, этот долгожительства секрет В особой заключается диете.» (опубликован в Instagram от evgenii_9934)
Поздравляем победителей!
Напоминаем условия конкурса: предложите свой вариант ответа на вопрос «Что бы это значило?» в комментариях. Самые интересные варианты, по мнению редакции, будут опубликованы на сайте, а ЛУЧШИЙ - поощрён специальным призом: 10 медицинских масок + флакон санитайзера для рук.
На этих же условиях конкурс проходил во Вконтакте и Instagram.
Итоги подведены! Лучшие комментарии:
- «Значит пора Дезинфекторов на Сокол посылать..» ( опубликован на сайте от Кости dn*******@gmail.com)
- «Завод С***************** разбомбили, растащили ВОРЫ причём из этого же гнезда (начиная от руководителей и заканчивая простыми работягами). Только конечно кто-то миллионами ворочал, а кто-то металлолом сдавал.... Стоит теперь серая ворона с трубой и из последних сил пыхтеть пытается(((» (опубликован в Вконтакте от Даши К.)
- «Однажды Сокол Ворона спросил: "Ответь, как птица птице, без подвоха, Как это ты, блин, столько лет прожил, А сохранился, в общем-то, неплохо? ... И Ворон древний дал такой ответ: На речи соколиные на эти, Мол, этот долгожительства секрет В особой заключается диете.» (опубликован в Instagram от evgenii_9934)
Поздравляем победителей!
2 724
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