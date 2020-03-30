Полиция проверила Евдокиевский храм из-за сообщения о большом скоплении людей

Сегодня утром полицейские проверяли информацию о большом скоплении людей в Евдокиевском храме во время службы. В полицию позвонил мужчина, который заявил, что на службу в храме собралось больше 50 человек, что является нарушением карантинных мер.







29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно



- Сотрудники полиции побывали в Евдокиевском храме, но обнаружили только трех прихожан и настоятеля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Они провели со священником профилактическую беседу о необходимости соблюдения ограничительных мер. Он отнесся к информации с пониманием.29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома.