57 минут назад
Полиция проверила Евдокиевский храм из-за сообщения о большом скоплении людей
Сегодня утром полицейские проверяли информацию о большом скоплении людей в Евдокиевском храме во время службы. В полицию позвонил мужчина, который заявил, что на службу в храме собралось больше 50 человек, что является нарушением карантинных мер.
29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома.
СССР
Он работал чудотворцем
фамилий знакомый
Жаль
кусок говядины
Смерти нет только для
в СССР такого не было
ангел
Жизнь то для чего? Бухать? Размножатся?
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