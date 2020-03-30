Коронавирус

57 минут назад

Полиция проверила Евдокиевский храм из-за сообщения о большом скоплении людей

22 2746
#коронавирус #религия
7
Полиция проверила Евдокиевский храм из-за сообщения о большом скоплении людей

Сегодня утром полицейские проверяли информацию о большом скоплении людей в Евдокиевском храме во время службы. В полицию позвонил мужчина, который заявил, что на службу в храме собралось больше 50 человек, что является нарушением карантинных мер.

- Сотрудники полиции побывали в Евдокиевском храме, но обнаружили только трех прихожан и настоятеля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Они провели со священником профилактическую беседу о необходимости соблюдения ограничительных мер. Он отнесся к информации с пониманием.

29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома.

22 2746
#коронавирус #религия
7

Комментарии (22)

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СССР

7 минут назад
Стукач , человек неверит в бога ,люди пришли просить помощи.у господа а он стукач.!!!
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Он работал чудотворцем

10 минут назад
фамилий знакомый, прочти Спиридон Тримифудскмй. Вот это я понимаю. Человек с большой буквы.
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фамилий знакомый

13 минут назад
Жаль, ..он на Лондонской бирже работал ?
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Жаль

15 минут назад
Что Спиридон умер. Великий чудотворец. Он бы сейчас и эпидемию прогнал. И нефть восстановил до100 руб. За барель. Но его нет. А остальные не могут)))
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кусок говядины

23 минуты назад
Смерти нет только для, ...человее это только кости и мясо ?
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Смерти нет только для

25 минут назад
апостола Павла-его живым забрали. А остальные прах . Которые закончит на кладбище. И не более того)))
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в СССР такого не было

26 минут назад
это какой век средневековья на дворе ?
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ангел

28 минут назад
Нормальные люди!, ...смерти нет !
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Жизнь то для чего? Бухать? Размножатся?

28 минут назад
Нет. Она дана нам подготовится к смерти. Вот Ее смысл)))
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.

29 минут назад
Конечно, пока менты приехали утреннее чтение прошло.
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