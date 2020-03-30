Женщина спрятала в банки с тушенкой 120 граммов мариуханы и пыталась передать их в колонию

В ходе реализации оперативной информации, в исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области при проведении досмотра продуктов питания у гражданки, прибывшей для передачи посылки осуждённому, отбывающему наказание в этом исправительном учреждении, было обнаружено и изъято шесть полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом - марихуана (каннабис) весом 120грамм, спрятанных ухищрённым способом в шести банках из-под тушенки, в заводской упаковке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 прим.1 УК РФ.



