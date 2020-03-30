В липецких дворах закрыли детские площадки

Для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией в Липецке закрыты все общественные пространства, а также детские площадки во дворах. Входы на них коммунальщики огораживают сигнальными лентами и плёнкой.

В городском департаменте ЖКХ призывают родителей объяснить детям, что пока кататься на горках и качелях нельзя.



В Роспотребнадзоре разработали памятку для родителей детей, которым тяжело сидеть дома. В частности, в ней отмечено, что гулять с ребёнком рекомендуется лишь в тех местах, где нет других детей. Например, на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. Перед выходом из квартиры ребенку нужно объяснить, что на улице нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта. После возвращения домой нужно обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки, лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос.



- Длинные выходные - это не праздники и не каникулы, а необходимая мера борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Основное требование нерабочей недели - оставаться дома. От того, насколько ответственно липчане отнесутся к нему, зависит здоровье и благополучие многих людей, - напоминают в администрации города.



