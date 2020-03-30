Новости в instagram

16 минут назад

Липчане подбадривают друг друга

348
#сидимдома #соцсети

С 28 марта по 5 апреля россиян для предотвращения распространения коронавирусной инфекции просят остаться дома. Многие понимают, насколько это важно, и сидя дома, поддерживают друг друга в это сложное для мира время.

Множество липчан через социальные сети призываю друг друга в эти выходные не устраивать себе каникулы с прогулками по городу и выездами компаниями на природу. Липчане в Instagram активно поддерживают друг друга на карантине. Кто-то дает примеры досуга и предлагает приготовить новое блюдо. Кто-то рассказывает о том, как весело могут проходить онлайн-тренировки. Кто-то предлагает разобрать фотоархивы и напоминает, что сейчас важно принять ограничительные меры, чтобы как можно быстрее встретиться с близкими или просто без опасений прогуляться по парку. Многие через соцсети показывают, чем занимаются, например, выращивают цветы. Многие липчане уверены, что самодисциплина и ответственное поведение в сложившейся ситуации поможет остановить эпидемию в России.



Посмотреть эту публикацию в Instagram

С самого начала года в мире происходит столько всяких потрясений и кажется вот вот ещё немного и произойдёт, что-то ещё более ужасное . Конфуций в своё время сказал - «Не дай Вам бог жить в эпоху перемен». Смотришь на улицу и думаешь - я застрял в каком-то ужастике, что вообще будет??? Когда это закончится??? Почему люди не могут соблюсти банальные правила поведения... Ответов нет, или же они слишком горьки для всех. И тем не менее я не боюсь. Тут стоит вспомнить Тютчева с его стихом: - Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был - И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил! Изменения всегда проходят тяжело, они заставляют нас отбросить привычный образ жизни, взбодриться, начать двигать, меняться, начать думать, что-то потерять, что-то обрести, несомненно новое и лучшее в жизни. Но при всем этом, я считаю нужно серьезно отнестись ко всем видимым и не видимым угрозам этого времени, преодолеть себя самих и уберечь своих близких. Всем побед, счастья и любви. #liketime #lipetsk #добро #силадуха #здоровье #доброта #взаимопомощь #карантин #липецк #липецклайф #липецкfoto #lipetsklive #lipetsk48 #lipetskcity #audia7 #душа #здоровье #всемлюбви

Публикация от Виктор Круглов (@kruglov8709)



Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вот сидим и думаем,может помыть балкон...А может лучше связать моему " Гришке" подружку,ну чтобы ему не скучно было. Самое главное сейчас,не остаться одному,в этой сложной ситуации в Стране. Возможно все и не так страшно как говорят и пишут,но для чего то это все придумали и нам это не известно. А будем вот так по одному смотреть из окна и ни кто не придет, потому что не кому... Берегите друг друга,любите,поддерживайте и уважайте!!!

Публикация от Инна (@inna.yakunina57)







Накануне начала нерабочих дней, GOROD48 через соцсети спросил липчан, чем они будут заниматься. 8 из 10 респондентов отвечали, что им придется работать. Действительно, постановлением областной администрации и Указом президента выделена группа отраслей, где нельзя останавливать производственные процессы. Всем остальным надо остаться дома. А вот дома наши подписчики в Instasgram, судя по их ответам, будут: заниматься с детьми, досматривать сезоны интересных сериалов, заниматься любимыми хобби, делать косметические ремонты и генеральные уборки, отсыпаться.

Кстати, у нас есть для вас рекомендации, как с пользой и нескучно провести карантин дома.
348
#сидимдома #соцсети

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом
#коронавирус #сидимдома
95
В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом

вчера, 21:14

Новости в instagram
Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик
#сидимдома #карантин
56
Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик

вчера, 17:15

Общество
Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев
#Липецкий горсовет
43
Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

28.03.2020 13:16

Общество
«Все у нас у всех будет хорошо!»
#сидимдома #карантин
«Все у нас у всех будет хорошо!»

28.03.2020 11:37

Общество
Липецкая вечЁрка: правила нерабочей недели, отказ от подарков и нарушители карантина
#вечёрка
38
Липецкая вечЁрка: правила нерабочей недели, отказ от подарков и нарушители карантина

27.03.2020 20:20

Новости в instagram
Новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлены
#коронавирус
40
Новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлены

27.03.2020 14:01

Здоровье