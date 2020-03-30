16 минут назад
Липчане подбадривают друг друга
С 28 марта по 5 апреля россиян для предотвращения распространения коронавирусной инфекции просят остаться дома. Многие понимают, насколько это важно, и сидя дома, поддерживают друг друга в это сложное для мира время.
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С самого начала года в мире происходит столько всяких потрясений и кажется вот вот ещё немного и произойдёт, что-то ещё более ужасное . Конфуций в своё время сказал - «Не дай Вам бог жить в эпоху перемен». Смотришь на улицу и думаешь - я застрял в каком-то ужастике, что вообще будет??? Когда это закончится??? Почему люди не могут соблюсти банальные правила поведения... Ответов нет, или же они слишком горьки для всех. И тем не менее я не боюсь. Тут стоит вспомнить Тютчева с его стихом: - Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был - И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил! Изменения всегда проходят тяжело, они заставляют нас отбросить привычный образ жизни, взбодриться, начать двигать, меняться, начать думать, что-то потерять, что-то обрести, несомненно новое и лучшее в жизни. Но при всем этом, я считаю нужно серьезно отнестись ко всем видимым и не видимым угрозам этого времени, преодолеть себя самих и уберечь своих близких. Всем побед, счастья и любви. #liketime #lipetsk #добро #силадуха #здоровье #доброта #взаимопомощь #карантин #липецк #липецклайф #липецкfoto #lipetsklive #lipetsk48 #lipetskcity #audia7 #душа #здоровье #всемлюбви
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Вот сидим и думаем,может помыть балкон...А может лучше связать моему " Гришке" подружку,ну чтобы ему не скучно было. Самое главное сейчас,не остаться одному,в этой сложной ситуации в Стране. Возможно все и не так страшно как говорят и пишут,но для чего то это все придумали и нам это не известно. А будем вот так по одному смотреть из окна и ни кто не придет, потому что не кому... Берегите друг друга,любите,поддерживайте и уважайте!!!
Накануне начала нерабочих дней, GOROD48 через соцсети спросил липчан, чем они будут заниматься. 8 из 10 респондентов отвечали, что им придется работать. Действительно, постановлением областной администрации и Указом президента выделена группа отраслей, где нельзя останавливать производственные процессы. Всем остальным надо остаться дома. А вот дома наши подписчики в Instasgram, судя по их ответам, будут: заниматься с детьми, досматривать сезоны интересных сериалов, заниматься любимыми хобби, делать косметические ремонты и генеральные уборки, отсыпаться.
Кстати, у нас есть для вас рекомендации, как с пользой и нескучно провести карантин дома.
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