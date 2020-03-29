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12 минут назад

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса экономика республики рухнет и в стране произойдет дефолт. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook в воскресенье, 29 марта.

По словам украинского лидера, Киев оказался на распутье и перед ним есть два пути: либо принимать жизненно важные законы с расчетом на то, что международные партнеры окажут стране финансовую помощь в размере не менее $10 млрд, либо не принимать эти законы, пишут iz.ru.

«После (решения пойти по второму пути. — Ред.) — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул Зеленский.

Накануне сообщалось, что США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией. Помощь, которая начнет выделяться 3 апреля, пойдет на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения инфекции.

27 марта Зеленский сообщил, что Киев и МВФ договорились увеличить новую финансовую программу с $5 млрд до $8 млрд, первый транш может составить $2 млрд. Как напоминает «Газета.ру», ранее глава государства заявлял, что с МВФ ведутся переговоры о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса

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