Дом на улице Прудной оставят без тепла

Сегодня с 10:00 до 20:00 без тепла останется дом №2 на улице Прудной.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям улиц Смирнова, Солнечной, Минской, Медицинской, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Технической, Поселковой, Паровозной, Ударников, Исполкомовской; а также в котельеной Липецкие Узоры в доме № 2 и частном секторе улицы Прудной,. Здесь будут менять участок водовода по улице Исполкомовской, 12. Холодной воды также не будет в домах №№ 1, 3а по улице Монтажников, №№ 21, 21а по улице Юношеской. Воду отключат для замены участка водовода по улице Юношеской, 21а, пояснили в ЛГЭК.

Из-за замены пожарного гидранта по Боевому проезду, 39 без холодной воды с 10:00 до 20:00 останутся жители домов № 39а по Боевому проезду, №№ 1, 1строение 1, 1 строение 2, 1а, 1в, 2, 2а строение 6, 4, 4а, 6, 8, 8/1 по улице Опытной, №№ 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17 по улице Агрономической, владении 2 по Лебедянскому шоссе.

Холодную воду подвезут по заявкам жителей.