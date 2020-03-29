В Липецке – еще один температурный рекорд

Это уже 11-й температурный рекорд марта.

Сегодня, 29 марта в Липецке температура воздуха достигла 17,5 градусов тепла, став самой высокой для этого дня за все 110 лет метеонаблюдений.



Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд этого дня – 16,4 градуса со знаком «плюс» - был установлен в 2007 году. Сегодня днем эта планка увеличилась на 1,1 градуса.



Это уже 11-й температурный рекорд марта.