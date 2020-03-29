Общество

17 минут назад

В Липецке – еще один температурный рекорд

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В Липецке – еще один температурный рекорд

Это уже 11-й температурный рекорд марта.

Сегодня, 29 марта в Липецке температура воздуха достигла 17,5 градусов тепла, став самой высокой для этого дня за все 110 лет метеонаблюдений.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд этого дня – 16,4 градуса со знаком «плюс» - был установлен в 2007 году. Сегодня днем эта планка увеличилась на 1,1 градуса.

Это уже 11-й температурный рекорд марта.
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