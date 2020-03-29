29 минут назад
Атмосферный фронт может принести в Липецкую область небольшие дожди
В ближайшие сутки к Липецкой области будет приближаться атмосферный фронт, который принесет местами небольшие дожди. Температура немного понизится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.
Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла.
30 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.
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