Атмосферный фронт может принести в Липецкую область небольшие дожди

В ближайшие сутки к Липецкой области будет приближаться атмосферный фронт, который принесет местами небольшие дожди. Температура немного понизится.

Среднесуточные температуры завтра составят 7-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.



Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла.



30 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.