Погода в Липецке

29 минут назад

Атмосферный фронт может принести в Липецкую область небольшие дожди

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#дожди
Атмосферный фронт может принести в Липецкую область небольшие дожди

В ближайшие сутки к Липецкой области будет приближаться атмосферный фронт, который принесет местами небольшие дожди. Температура немного понизится.

Среднесуточные температуры завтра составят 7-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла.

30 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.
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#дожди

Комментарии (13)

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Перри Мейсон

50 секунд назад
хипстер, какой бальзам, и в каком мавзолее???) Вас мой приятель Ваш укусил?
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Про тех

56 секунд назад
гость, не дождь нужен, а дороги и тротуары должны поливать,обращайтесь к городским властям, а не в небесную канцелярию.
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Галики

1 минуту назад
Кап-кап, тук-тук-тук по стеклу раздался стук. Это дождик поутру разбудил всю детвору. Кап-кап, дон-дон-дон капли начали трезвон. Если выйдете гулять не забудьте зонтик взять. Кап-кап, кап-кап-кап у дождя весёлый нрав. Завтра утром мы опять под дождём пойдём гулять.
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хипстер

10 минут назад
Перри Мейсон, бальзам в мавзолее. Ваш поможет
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гость

12 минут назад
Дождь нужен....одна пыль в городе
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Олег

12 минут назад
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пенсионерка

17 минут назад
Живу в 19 мк дом 135 сегодня погода +17-18 Напротив дома озерцо там плавают утки и вот из дома наблюдала такую картину утки гуляли по берегу и их кормила девочка,природа и человек......
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УАСЭ

22 минуты назад
ТЫ ГДЕ УАСЯ МЫ ТЕБЯ ЗАЖДАЛИСЬ УАСЯ!
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Li-ion 00

22 минуты назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Людвиг Аристархович

22 минуты назад
Под небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы; Гуляют там животные невиданной красы.
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