Происшествия

27 минут назад

«Это просто маньяк какой-то»

4 496
#происшествие #вандализм
«Это просто маньяк какой-то»

Мужчина «затерроризировал» жильцов дома в Липецке.

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Жильцы дома № 65 с улицы Первомайской обратились в редакцию GOROD48 с просьбой придать огласке ненормальное поведение мужчины.

Мужчина средних лет приходит к дому и начинает творить бесчинства. На видеозаписи, которую прислали жильцы в редакцию его предпоследнее появление: незваный гость берет из палисадника камни и бросает сначала в камеру наблюдения, а потом в окно верхнего этажа. После этого на землю падает москитная сетка, которую ломает и вышвыривает на дорогу.

- Громит все, что попадает под руки, - рассказывает липчанка. - Заходит в подъезд, мусорит, оплевывает стены, бьет окна. Предлоги называет разные: то в гости, то собачку хочет выгулять, либо несет околесицу, либо кричит под окнами. Взрослые его  уже не пускают, а детей на выходе из подъезда он чуть ли не сносит.

Чаще незнакомец выбирал позднее время около или после полуночи. Но позавчера очередной «перфоманс» мужчина устроил в семь вечера. Жильцы предупредили, что вызовут полицию. 

- Заявил, что никого не боится, но когда увидел машину полиции, попытался убежать, - вспоминают жильцы дома события минувшей пятницы. - Его забрали в восьмой отдел полиции. Мы написали заявление. Но не уверены, что он оплатит ущерб за это время. И мы теперь боимся, что его отпустят, и он вернется мстить. Это просто маньяк какой-то.
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#происшествие #вандализм

Комментарии (4)

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Лена

1 минуту назад
Каких только дебилов не бывает...
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Отпетушите

3 минуты назад
его всем подьздом! И он станет поспокойнее
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Такому место

10 минут назад
в Плеханово. псих бригаду ему вызовите
ответить

Напишите на него заяву

11 минут назад
за порчу имущества. Таких петушить надо и только.
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