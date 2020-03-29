Стая собак растерзала женщину на куски в Перми

В субботу, 29 марта, 58-летняя жительница Перми стала жертвой нападения стаи собак. Об этом стало известно изданию «ФАН».

Сообщается, что женщина возвращалась домой от подруги. На улице Клыкова разъяренные собаки буквально растерзали ее на куски. По предварительной версии, жертва боролась за жизнь, но животные утащили ее за гаражи и загрызли.

Труп пермячки обнаружили полицейские. Стая животных содрала с погибшей скальп. В мэрии Перми заявили, что собаки не были бродячими. Детали уточняются.

Источник: 7info.ru