В России

42 минуты назад

Стая собак растерзала женщину на куски в Перми

180

В субботу, 29 марта, 58-летняя жительница Перми стала жертвой нападения стаи собак. Об этом стало известно изданию «ФАН».

Сообщается, что женщина возвращалась домой от подруги. На улице Клыкова разъяренные собаки буквально растерзали ее на куски. По предварительной версии, жертва боролась за жизнь, но животные утащили ее за гаражи и загрызли.

Труп пермячки обнаружили полицейские. Стая животных содрала с погибшей скальп. В мэрии Перми заявили, что собаки не были бродячими. Детали уточняются.

Источник: 7info.ru

180

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки
2
ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

вчера, 11:15

В России
В европейской части России горят торфяники
В европейской части России горят торфяники

вчера, 10:11

В России
Актер и бодибилдер женится на силиконовой кукле
2
Актер и бодибилдер женится на силиконовой кукле

вчера, 09:07

В России
#коронавирус
1
В России на фоне коронавируса резко вырос спрос на домработниц

27.03.2020 17:44

В России
1
В столичном регионе вырос спрос на электронику и бытовую технику

27.03.2020 17:40

В России
#коронавирус #МЧС
1
Министр МЧС Евгений Зиничев призвал россиян к максимальной бдительности в дни вынужденного отпуска

27.03.2020 15:33

В России