В мире

22 минуты назад

Пьяный росгвардеец устроил дебош на улице в Петербурге

79

Сотрудника Росгвардии, устроившего дебош во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге, уволят.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина.

Такое решение объясняется тем, что мужчина совершил поступок, порочащий честь и достоинство человека в погонах. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает издание «Подъем», нетрезвый мужчина в форме сотрудника Росгвардии протаранил два автомобиля, после чего кричал и размахивал половым органом перед жильцами дома.


Источник: 7info.ru

79

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Роснефть» ушла из Венесуэлы
«Роснефть» ушла из Венесуэлы

сегодня, 08:12

В мире
В России представлено лекарство от коронавируса
##коронавирус #вакцина
2
В России представлено лекарство от коронавируса

сегодня, 06:45

В мире
Хитрый план: эксперт объяснил как России поставила под удар экономику США
#нефть #опек+
Хитрый план: эксперт объяснил как России поставила под удар экономику США

вчера, 12:19

В мире
Авиация НАТО перехватила Ан-26 над Балтийским морем
Авиация НАТО перехватила Ан-26 над Балтийским морем

вчера, 08:04

В мире
Рианна представила новую песню
#премьера #песня
Рианна представила новую песню

27.03.2020 13:25

В мире
Лукашенко борется с коронавирусом «без шума и пыли»
#коронавирус #Лукашенко
Лукашенко борется с коронавирусом «без шума и пыли»

27.03.2020 13:11

В мире